美企提供更年期福利 冀減身心變化影響

【本報訊】疫情下的職場文化逐漸改變，不少打工仔更重視員工福利和企業對社會議題的敏感度。有企業近日更為女性和跨性別女員工提供更年期福利，冀能減輕身心變化對員工帶來的影響。

該增設更年期福利的美國企業

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