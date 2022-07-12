美企提供更年期福利 冀減身心變化影響 行政人員版 2022/07/12 分享： 分享： 【本報訊】疫情下的職場文化逐漸改變，不少打工仔更重視員工福利和企業對社會議題的敏感度。有企業近日更為女性和跨性別女員工提供更年期福利，冀能減輕身心變化對員工帶來的影響。 該增設更年期福利的美國企業 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 疫下阻隔長期離家 98%外派員職業怠倦 2022/07/11 疫下阻隔長期離家 98%外派員職業怠倦 戴上「生命值」名牌 員工狀態一目了然 2022/07/08 戴上「生命值」名牌 員工狀態一目了然 灣區半數求職者：靈活工作更勝加薪 2022/07/07 灣區半數求職者：靈活工作更勝加薪 南韓推VR培訓 助殘疾人士就業 2022/07/06 南韓推VR培訓 助殘疾人士就業 企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56% 2022/07/05 企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56% 職場文化 更年期 健康養生 員工福利 員工福利及權益 美國 壓力 運動 健身 商業