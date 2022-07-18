科技券助玩具設計企業數碼轉型　資助額高達港幣60萬元

資訊科技的進步讓企業可以通過數碼轉型化繁為簡，提升效率和競爭力。經營收藏型玩具及精品設計和銷售的肥皂遊製作有限公司（下稱Soap Studio）就從人手處理Excel報表，升級到採用一站式POS系統處理訂單、倉存、促銷推廣等，藉着創新科技署推出的科技券的幫助成功優化管理流程，減少人為錯誤。



創新科技署在2020年4月1日起推出了多項科技券優化措施，獲批項目最高資助比例由三分之二提高至四分之三，每個申請者的最高資助額由累計港幣40萬元增至港幣60萬元，獲批項目上限亦由4個增至6個。由2021年6月8日起，創新科技署委託香港生產力促進局（下稱生產力局）擔任「科技券」計劃的執行機構，處理企業就科技服務和方案提交的申請，協助企業提高生產力或將業務流程升級轉型。



配對資助 減輕更新POS系統成本



Soap Studio 2014年成立，一直利用Excel報表以人手管理日常倉存和銷售資料。然而人手操作容易令訂貨、出貨或計算成本時出現錯漏，亦難以即時更新倉存數據及管理銷售數據。他們一直有留意市面上的解決方案，Soap Studio的CEO莊德仁表示：「對於中小企來說，購入一個POS系統價錢昂貴，負擔很大。得知創新科技署推出科技券計劃，提供高至四分之三的資助，幫助中小企節省系統的成本，令我們更有動力去實踐進行數碼轉型，改善公司的營運。」



他續指，因為當時身邊有合作伙伴成功獲批科技券資助，再聽取他們的意見後，決定把握機會，申請科技券。他認為，科技券的申請過程相對簡單，在申請過程遇到任何疑問，也可以經電話或電郵向生產力局查詢。此外，生產力局亦會定期舉辦免費簡介會介紹科技券詳情，包括申請資格及程序、資助範圍及評審準則，協助有興趣的企業了解申請流程及注意事項。

▲ 系統整合了採購、零售銷售、倉存控制等多項功能。圖為採購系統功能。

數據透明化 有利掌握市場動向



「這一個企業資源規劃方案的重點是POS系統，整合了我們零售銷售、批發訂單和倉存控制三方面的管理。系統也會處理各項數據並滙集成報表。在剛使用系統時，我們也花了一段時間適應系統各個功能及了解如何運用報表上的數據。」莊德仁說。



在熟習後，POS系統幫忙解決了不少營運流程上的問題。在零售管理方面，系統能彈性設定各類貨品的售價及不同促銷優惠組合，訂立會員制等附加推銷功能，令顧客有更佳的服務體驗。設定售價和優惠組合可大大減少以往銷售時，人手計算造成的錯誤及時間成本。他舉例：「在平日舉辦各類展銷活動時，利用POS系統也可以提高處理訂單的準確性，有效避免人手開單導致的錯誤，保障公司和客人，令同事可以更專注在現場與客人交流和銷售產品。」

▲ 系統有助零售管理，網上訂單可以總匯到倉存系統。

另一方面，系統整合了各種銷售和庫存數據，增加透明度，節省了過往從不同報表中整理數據的時間，方便管理層查看銷售紀錄、倉存紀錄等資訊，進行定期檢討，而且能更具體掌握市場的變化，並因應銷量靈活安排補貨、轉移貨品或促銷，更有效管理進銷倉存的機制。



將零售、倉存管理和銷售推廣整合，令工作流程變得更快捷方便，也節省了盤點倉存的人力。莊德仁鼓勵中小企業把握機會，利用科技券資助改善和優化公司的內部運作，提升營運效率。

▲ 莊德仁表示，數碼轉型有助提高企業營運效率和了解貨存及銷售數據。

如有任何查詢，請聯絡科技券計劃執行機構生產力局：

電話：（852）2789 7000

電郵：tvp-enquiry@hkpc.org



資助計劃詳情以相關官方網站之最新公布為準。



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(特約)