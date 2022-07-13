智能手機普及，加諸穿戴監測手錶手帶流行，不少人從此在App中查看每日步數，一萬步的步數似乎成為大家每日的運動指定動作。在保險續保條件中，一萬步也成為衡量投保者健康狀態，或由此鼓勵人們多健步走走，以換取保費折扣……步行一定步數，似乎能達到一定程度健康目的，而另一邊廂，即使達標但或只着重步數，忽略質素，又是否能達到健康的目的？

長時間坐會引致的肥胖問題，研究亦證明久坐與癌症有一定關聯性，其威脅並不亞於吸煙或飲酒所致問題。數據發現若每天坐8小時以上時間，可引起代謝綜合症，患者會出現中央肥胖、高血壓、血糖代謝紊亂等。若每天能運動60至75分鐘，則能逆轉久坐的健康危機，並促進心情快樂，減輕抑鬱的病發或病況。因此，步行萬步深得不少辦公室工作者垂青，因為至少不用更換服裝，容易實行。

但另一方面，萬步準則並不能貿然放諸四海，例如體格強健者，萬步運動量並不足以達到訓練目標；或年長體弱者，五、六千步已見雙腳痠軟，疲憊不堪。此外，步行亦並不算是阻力訓練以強化下肢肌力肌肉，同時亦忽略了身體整體的柔軟度及上肢的鍛練，所以萬步並非每日運動量的唯一指標，較合理者應要按個人體格以調節步數，並適量加上拉筋及上下肢阻力訓練，全面改善心肺、柔韌度、平衡及肌耐力水平。

而要提高步行的健體效果，可增加步距，步伐比平常更遠。這會要求更強的後小腿推動力，及更大的前腳提腿跨步的力量，同時亦對雙腿柔軟度、平衡力有更高要求。此外，亦應注意步姿以避免傷膝，留意每步步姿在提腳着地時，應以後踭先接觸地面，繼而足掌中，最後足前掌及足尖用力。腳踭先觸地的步伐方法能促進股四頭肌收縮，協助吸收步態中的碰撞震動，保護股膝關節。

萬步概念簡單易明，這有助宣傳運動對健康的重要性，但除萬步以外，應按個人體格加入阻力及拉筋運動，並要注意步行方法及步態，不應視萬步為每日運動的唯一及讓其成為膝患原因。