公關的工作就是storytelling（把一個故事說好），換句話說，公關人就是storyteller（說故事的人）。近年，經常聽到不同機構的高層說：「噢，我們要做好storytelling！」彷彿一切問題都是源於沒把自己機構或品牌的故事講好，實則不是所有問題都能歸咎於此。若是那麼容易的話，個個都爭住自話自說講自己故事，不就解決了所有公關問題？天下間還哪有搞來搞去都搞不好的公關形象或聲譽問題？

接手一個棘手的公關形象或聲譽問題，首先要搞清究竟壞了的形象是：溝通（Communication）出問題？還是內容（Content）出問題？若是communication的話，即個「餡」無問題，只是不懂用適宜的方式，把自己的好東西講出去，這個情況，就需要好的公關幫手說出好故事。但很多時，問題不僅在於communication，而是出在content上。

Content出事，即係個「餡」本身有問題，那就不是有否講好故事的問題，而是個「餡」根本就差差哋、不（再）吸引，又或不（再）能說服人。在這種情況下，首先要做的，並非急於對外猛講自己的故事，而是先執靚個「餡」，才加上適宜的溝通方式和渠道，自然引人入勝。

但是，假如個「餡」未掂，夾硬講出去，只有兩個可能性：一、講者自說自話勁high，觀眾只看到一台娛樂豐富的戲碼，但不為所動；二、講到個「餡」靚過真實，跟觀眾眼見的有出入，那這個故事，就很容易變成別人眼中的虛構故事，可信性甚低。因此，領袖高層處理機構／品牌的公關形象或聲譽問題，首先不是心急派人衝出去講，而是先誠實地思考一下，現時手握的那個「餡」，究竟有沒有籌碼去把一個故事講好，兼且能講到說服別人？