嘉里酒店推自助晚餐及下午茶 歎東南亞菜及榴槤盛宴 副刊版 2022/07/13 分享： 分享： 夏日炎炎，榴槤正是當造時，香港嘉里酒店大灣咖啡廳首設周末下午茶自助餐時段（每位$300 /另加一，逢周六及日供應），讓食客專享105分鐘的美食之旅，囊括沙律、現場即製美食、輕食鹹點、飯麵和精緻甜品多個 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 谷辰化身成貓奴大本營 推NFT藝術展＋人貓打卡位 2022/07/12 谷辰化身成貓奴大本營 推NFT藝術展＋人貓打卡位 Chop Chop 食神叉燒 全新燒味系列 + 海鮮鑊氣小炒 2022/07/11 Chop Chop 食神叉燒 全新燒味系列 + 海鮮鑊氣小炒 灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食 2022/07/06 灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食 姜濤╳可口可樂 「姜仔」現身旺角打卡點 2022/07/06 姜濤╳可口可樂 「姜仔」現身旺角打卡點 Giovanni Pina 新分店 以紫藤花庭園進駐北角 2022/07/04 Giovanni Pina 新分店 以紫藤花庭園進駐北角 香港 酒店 設計 餐廳 美食 菜式 蛋 甜品 咖啡 蛋糕