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嘉里酒店推自助晚餐及下午茶 歎東南亞菜及榴槤盛宴

副刊版 2022/07/13

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夏日炎炎，榴槤正是當造時，香港嘉里酒店大灣咖啡廳首設周末下午茶自助餐時段（每位$300 /另加一，逢周六及日供應），讓食客專享105分鐘的美食之旅，囊括沙律、現場即製美食、輕食鹹點、飯麵和精緻甜品多個

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欄名 : 新鮮熱辣

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