安心出行新功能 「百日維新」顯有為

今年1、2月間，正值本港第5波疫情大爆發，社區傳播急速惡化之際，筆者與多位立法會議員曾3度向時任特首發出聯署信，要求政府擴充安心出行程式的功能，包括施行實名制、設立中央數據庫、加入行程紀錄及顏色警示功能等，無奈當時政府沒有積極回應，只是多番解釋不增加這些功能的理由。

及後，當局由2月24日起推行「疫苗通行證」當為解決方案，即將疫苗接種紀錄綁定安心出行，又規定進入食肆等處所時，必須主動展示針卡；至於進入商場或超市等，則須使用安心出行掃描二維碼作紀錄。

安心出行綁定針卡 仍存漏洞

上述措施沿用至今再無改進，筆者曾多次指出，安心出行綁定針卡相當於間接實名制，卻又充滿漏洞。當初安心出行的程式設計概念，是建立在用戶誠信的基礎上，使用程式本身毋須實名登記，故此部分不誠實的市民可輕易綁定親朋戚友的針卡以獲取「藍碼」，令防疫工作大打折扣；其次，現時食肆等處所須主動查核進入人士的針卡，也增添其營運負擔。

幸而，新任的醫務衞生局局長盧寵茂提到，正與科技創新及工業局研究加強安心出行的功能，包括為安心出行引入真正的實名登記手續，以及增設健康碼制度，以加強發現患者和懷疑接觸者的能力，並將他們與健康市民盡早區隔；此外，由周五（15日）起，居家隔離者必須佩戴電子手環，確保他們不會離開家居範圍。

實名制健康碼 非懲罰紅黃碼人士

事實上，新任特區行政長官李家超早前便以非常務實的態度，指出防疫工作的方向。他認為，應該把有懷疑的人「圈起來」，而非令到沒有問題的人不便，筆者對此深表認同；施行實名制與健康碼制度，並非為了懲罰紅碼和黃碼人士，而是為了避免他們危害大多數市民的健康。然而，在制定有關措施的細節時，筆者認為仍須小心考量，尤其是紅黃碼的標準，以及對適用人士的限制範圍。

參考目前內地及澳門的做法，紅碼均是用作識別已感染病毒及正在接受集中隔離的人士，確保其無法自由走動，而黃碼的具體標準則不時調整。在內地，現時密切接觸者、來自疫情中風險地區及有呼吸道症狀的人士，均會被列為黃碼，而澳門則採取以地區劃分的方式，一棟大廈裏有一個家庭出現陽性個案，其餘住客也會被列為黃碼；兩地對黃碼人士的限制也有一些差異，然而大致上都是禁止相關人士離境、乘搭公共交通工具及進入高危人群場所等。

黃碼識別入境旅客 累積經驗

現時醫務衞生局仍未正式發表「港版健康碼」制度的具體運作詳情。以目前的消息來看，確診者將獲發紅碼，黃碼則只用作識別家居監測中的入境旅客，並限制他們進入醫院及院舍等高危場所，但不會禁止他們乘搭公共交通工具；就此看來，「港版健康碼」制度比起內地和澳門來得溫和。

然而，過去的痛苦經驗說明，疫情可能在數周內急轉直下，現時海外輸入個案亦只佔每日確診宗數不足10%，為了讓健康碼制度發揮更全面的效用，當局將黃碼的標準適時擴展至本地居民，將是大勢所趨，限制範圍也很有可能擴展至食肆、學校及工作場所等，故此現時當局的做法正好是未雨綢繆，由淺至深累積經驗，以助估算一旦有大量人口被列為紅碼及黃碼時，其限制措施對社會運作的影響。

這一點至關重要，蓋因香港、內地與澳門3地在人口、民情、防疫措施、社區控制能力等，均存在差異：澳門得益於其細小人口，方便反覆執行各項防疫措施；內地往往在疫情初期便以雷厲風行的手段，將病毒蔓延撲殺於萌芽，香港難以企及。如黃碼的標準擴展至本港居民，以現時每天約3,000宗確診個案計算，兩三個星期內衍生出數十萬黃碼並非不可想像，屆時當局要如何執行限制措施？

保障公共衞生重要性 凌駕私隱

至於實名制，筆者建議結合當初提出的實時上載行程紀錄及中央數據庫功能，讓當局掌握關聯人士的實際出行紀錄，從而能更準確地進行追蹤，提早截斷可能出現的傳播鏈，減低病毒進一步散播的機會。私隱專員已多次強調，保障公共衞生的重要性凌駕於個人資料私隱保障，所以筆者盼望市民大眾以大局為重，進一步支持此建議。

我們也要實事求是，承認任何制度都不可能設計成滴水不漏。一個例子是，當「港版健康碼」配合實名制及中央數據庫推行，紅、黃碼人士在食肆等處所外掃碼時，便會暴露「身份」及被記錄行蹤，處所掌管人可直接拒絕他們進入，從此免卻「反掃」顧客針卡的麻煩；但另一方面，有心人仍然可借用他人已登記之電話及安心出行程式顯示綠碼，以避開限制措施。總括而言，當局在設計制度的同時，更須考慮執法的可行性和難度。

新政府班子上任未夠一個月，已在防疫和通關方面提出了多項改良措施，可見其積極有為的作風。新特首雖然客氣地表示，對上屆政府施政並無任何看法，但他的「百日維新」讓很多明眼人都看得到，新班子在未來兩三個月期間會持續「搶韁」，推出一些市民渴望已久的政策；今次安心出行程式的優化，是兩位新局長的聯乘之作，希望他們做一齣好戲，為良政善治實現良好開局。

▲ 特區政府正研究加強安心出行的功能，包括引入真正實名登記手續，以及增設健康碼制度。（資料圖片）