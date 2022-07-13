管治新風格 整個政府「動起來」

踏進7月，隨着國家主席習近平訪港、帶來「4個必須」和「4個希望」，新一屆特區政府在行政長官李家超帶領下宣誓上任。在新的管治風格下，感覺是整個特區政府都「動起來」，例如各司局長都紛紛有視察行動，亦不吝嗇面對傳媒，更於上周四（7日）宣布暫緩航班熔斷機制等，我認為方向正確，是好的開局。

說到新的管治風格，帶動者當然是新上任的行政長官李家超，他在上周三（6日）進行了首場立法會行政長官答問大會，向公眾闡述其施政新猷，亦回答了議員的提問。

攝錄小隊緊隨特首 一相勝千言

首先，我留意到有一隊攝錄小隊，時刻緊隨李家超，為他拍攝相片、錄影錄像，這對營造形象及傳達信息是非常重要的，卻是前任行政長官沒有的配置。正如英文諺語所言「a picture is worth a thousand words」，相比起冗長的記者會出鏡、或充滿技術資料的獨白演說，有時真是一相勝千言，更易讓市民接受。因此，大家會見到李家超的Facebook既上載太太替他打呔、愛心飯盒的相片，也有他出席活動、忙碌工作的相片，甚至有「直男」自拍照，既公有私，十分人性化。

另一點值得留意的是，李家超很多相片都不是獨腳戲，而是着重團隊、同伴、與人交流。我相信加入了特首辦的前警隊公共關係科總警司、前保安局首席助理秘書長謝振中功不可沒。

前廳交流會 宜定重點聚焦討論

第二，李家超主張辦每月「前廳交流會」，每次由司長或副局長，帶領5、6名局長及官員，在立法會的前廳和議員交流。這個建議瞬間把立法會前廳帶進公眾視綫--前廳，英文是Antechamber，設於會議廳（Chamber）對面，本是議員小息或休歇的地方，記者或議員助理也不得進入--那裏氣氛較輕鬆，讓局長和議員在前廳交流討論，我認為是好提議，可能會比行政長官進行短問短答更有實際成效。

不過，除了適合的場地，擬定討論的範疇也十分重要。我建議特區政府在每次交流會前，提出重點討論的範疇或議題，如此局方和議員都可有較充分的準備，聚焦討論，以免流於風花雪月。

第三，李家超宣布成立4個工作組，包括「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」、「土地房屋供應統籌組」、「公營房屋項目行動工作組」，以及「地區事項統籌工作組」。這種成立行動組的做法，大抵是來自他的警察背景和經驗，4個工作組分別由司長及副司長負責，而非萬事由行政長官本人親自領導，再次反映他深明分工合作的重要性。

關注跨代貧窮 任重道遠

貧富懸殊一直是香港的深層次問題，上屆政府採取「相對貧窮」的定義，致使在數據上社會永遠都有人貧窮，而且若純粹靠特區政府的福利或措施介入，未能做到精準扶貧。我認為，劏房戶是居住環境及生活條件最惡劣、最需要幫助的弱勢社群，這些貧窮家庭的小朋友更需要幫助。

舉個例，我認識有家庭資源不俗的小朋友，在小一開始便學習編程（coding）、小四開始學習西班牙語，現在小六了，說起來已有6年編程經驗、西班牙語也說得流利，擴闊了升中及未來發展的選擇；相對地，貧窮家庭的小朋友沒有資源參加這些興趣班，依靠小學的校內課程的話，一般要到高小才接觸編程入門，其他外語更加鮮有小學提供，與前者比較起來，貧窮家庭的小朋友已然輸在起跑綫。

因此，我很欣慰李家超關注跨代貧窮的問題，並且特別成立「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮小組」應對，「個人發展規劃」、「師友配對」等計劃都很人性化，反映他有關愛下一代的愛與誠，並非只着眼冰冷的福利數據。不過，這可是個長遠的問題，帶領這個小組的政務司司長，任重道遠。

加強地區統籌 消除政出多門

我們做地區工作的，都知道何謂「政出多門」，就是遇上問題的時候，政府不同部門你推我讓，往往小小問題也拖延甚久、難有進展，例如衞生惡劣、鼠患蚊患、滲水、阻街等等；疫情期間有一段時間，民政局更像消失了一樣，要靠政黨及地區組織自發籌集及派發抗疫物資，便遭市民深深詬病。

大抵是李家超收到各方面的反饋，因此成立「地區事項統籌工作組」，由政務司副司長帶領多個部門聯合行動，並且會組織18區「地區服務及關愛隊伍」，讓部門與市民義工結合，首要任務是3個月的清潔大行動，改善市容。我期望在這個工作組的協調統籌下，日後不論環境、工程、漏水、僭建、清理垃圾等等，各個部門能通力合作，不要再各家自掃門前雪。

土地房屋供應 須加快抓緊

至於為甚麼要成立「土地房屋供應統籌組」和「公營房屋項目行動工作組」，實在不用多說。

「土地房屋供應統籌組」將由財政司司長帶領，取代以往的「土地供應督導委員會」，制定未來10年可供發展土地（「熟地」）的供應預測，持續檢視各個造地項目的進展，並精簡程序，以更好地釋放土地的發展潛力，亦將督導和監察公私營房屋的供應量及供應速度；「公營房屋項目行動工作組」則由財政司副司長負責，將會督導各個公營房屋興建項目，探討各項加快建造及入伙的措施。

我期望這兩個工作組能以結果為目標，加快抓緊工作，盡快增加土地房屋的供應，讓更多市民能安居樂業。

上屆政府的缺失之一，就是取消了「中央政策組」，因此缺少了研究政策的「大腦」、缺少了和學者的聯繫、缺少了掌握民情的渠道。來到李家超這一屆，很明顯他認同政策研究及掌握民情的重要性，因此將設「特首政策組」，定位為「這是=一個宏觀性的政策、決策，或者幫我決策的一個單位」、協助他深入了解「民情、民意，香港不同界別人士的需要」，我非常認同。

特首政策組 廣邀專家拓聯繫

不過，要讓「特首政策組」有效發揮功能，成員構成十分重要，我期望李家超廣邀政府以外、專攻不同範疇的專家、學者、研究員加入，如此才能拓闊特區政府的對外聯繫，提升政策思維，以更準確地掌握民情，讓推出的政策更加貼地。

最後，我對於李家超用「15個仔仔女女」來形容15個政策局印象深刻，因為這是歷任行政長官所沒有的。他以這個說法來形容行政長官與官員的關係，比喻特區政府是個大家庭，不搞「馬房」、不偏心，彼此的關係比團隊更深一層；換句話說，他自己要擔起照顧者的責任，這又比自命領導者、命令者要肩負更多，官員及市民聽到這些話親切又順耳，不會反感。這點我覺得十分驚喜，也期待各個政策局陸續有所表現，實現李家超所說的「他們都能獨當一面、展翅高飛、各司其職」！

▲ 特首李家超早前宣布成立4個工作組，分別由司長及副司長負責，而非萬事由他本人親自領導，反映他深明分工合作的重要性。（資料圖片）