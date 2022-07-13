8成受訪者擬用免費VPN 繞過政府網絡審查 行政人員版 2022/07/13 分享： 分享： 近年對免費虛擬私人網絡（VPN）的需求正在增長。免費VPN供應商Hola調查發現，約80%人擬使用免費VPN，來繞過政府的網絡審查。 Hola對來自中國、沙特阿拉伯、越南和阿聯酋的2,000名互聯網用戶 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Meta推AI模型 Fact Check維基內容 今日 Meta推AI模型 Fact Check維基內容 PS5 VRR功能 屏幕閃爍現殘影 2022/07/12 PS5 VRR功能 屏幕閃爍現殘影 公共電話亭式微 網上設博物館紀念 2022/07/12 公共電話亭式微 網上設博物館紀念 烏克蘭籲捐無人機 擬遙距監察俄軍行動 2022/07/11 烏克蘭籲捐無人機 擬遙距監察俄軍行動 FBI提醒醫療機構 慎防北韓黑客勒索軟件 2022/07/11 FBI提醒醫療機構 慎防北韓黑客勒索軟件 中國 沙特阿拉伯 阿聯酋 VPN