8成受訪者擬用免費VPN 繞過政府網絡審查

近年對免費虛擬私人網絡（VPN）的需求正在增長。免費VPN供應商Hola調查發現，約80%人擬使用免費VPN，來繞過政府的網絡審查。

Hola對來自中國、沙特阿拉伯、越南和阿聯酋的2,000名互聯網用戶

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