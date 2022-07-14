很多企業投放逾數百萬美元，以打造愛護環境的形象，像能源企業早在八○年代就開始花大量金錢，意圖對外說好自己的故事，但聰明的公眾，眼看它們這邊廂講到自己如何積極保護環境，那邊廂卻做盡污染地球和傷害野生動物之事。於是，從那時開始，民間便出現了Greenwashing（漂綠）和Corporate Hypocrisy（企業偽善）的字詞，去形容這些塗脂抹粉、與事實不符的行為。無真「餡」就想講好一個故事，只會變成bad storytelling；要避免講衰一個故事，有以下基本原則：

一、Don't rush your storytelling：個餡未掂，咪急着衝出來講。機構員工、城巿巿民這些內部持份者（Internal Stakeholders）最明白自己個餡如何，若內部持份者仍未被說服，如何說服外邊的人（External Stakeholders）？譬如有企業猛花錢打造好老闆故事，但員工卻屢爆遭過勞成疾又或被迫假期無償加班的事件，即外部呈現的形象與內部持份者認知的事實不相符，所謂「好老闆故事」就只是自我陶醉的粉飾，難令人信服。

二、Don't antagonize your target audience：未去講古前，若已把受眾視作仇人或小人看待，又怎能把自己的故事講到可以信服或打動別人？要向人說好一個故事，不能只在說故事那刻才表現友善，其餘時間則視之敵人，用這樣的態度對待別人，未開口講就已經製造了敵對局面，平時四圍焫着眾多仇人的人，很難說好一個能打動人的故事。

三、Don't choose the wrong ambassadors：誰去說故事也相當重要。找個人家覺得不討好、不可信，又或唔啱嘴形的人去講，別人一看就先有抗拒之感，豈能聽得入耳？找個不合適的人去講，只會講衰一個故事。