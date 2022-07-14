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站．停下來 抱抱藝術 巴士站變畫廊展現錯視空間

副刊版 2022/07/14

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藝術這回事，不一定在傳統畫廊，有時近在咫尺，在市民大眾候車的數分鐘，就能開展一個視覺旅程，用藝術按摩一下疲憊的大腦，成為生活中的點綴，Asiaray及巴士光年即日至7月28日於尖沙咀柏麗購物大道地舖

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欄名 : 新鮮熱辣

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