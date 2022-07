英國首相約翰遜(Boris Johnson)終於向保守黨領導層屈服,答應自動退位讓賢,失去黨魁位置,同時也將失去首相地位。在二○一九年以壓倒性勝利遷入唐寧街十號的他,不足三年便要黯然離開,到底是當選首相後,自身出了問題,還是選民本來就不該把他送上寶座?

一九五二年,以色列第一任總統Chaim Azriel Weizmann離世,當年掌權的總理David Ben-Gurion,決定邀請諾貝爾獎得主物理學家愛因斯坦繼任總統一職,他是猶太人,只需同意由美國移居以色列,便可即時當上總統,雖不是掌權位置,但也是一國元首。論智慧,相信他是歷史上最聰明的人類之一;論德行,他逃離納粹黨魔掌後,便一生致力保護猶太人權益;論名聲,他應是全球最知名人士之一。

擁有這樣完美的履歷,愛因斯坦卻即時婉拒,他說「All my life I have dealt with objective matters;hence I lack both the natural aptitude and the experience to deal properly with people……」簡單一句,就是缺乏處理人際關係經驗,認為自己並不合適從政。

選領袖除選能選德外,還要選合適。在變化萬千的時勢下,國家領導因應不同因由而產生,有來自信念(如:甘地)、有來自家族(如:安倍晉三)、也有主要來自機會,Boris Johnson正是最佳例子,可惜在上任後才知道缺德缺能更缺合適,保守黨早已看清楚,但也要用九牛二虎之力,才能送他上路。

西方的民主自由選舉,「選領袖」和「估領袖」差不多,都是一場遊戲。