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估領袖

副刊版 2022/07/14

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）終於向保守黨領導層屈服，答應自動退位讓賢，失去黨魁位置，同時也將失去首相地位。在二○一九年以壓倒性勝利遷入唐寧街十號的他，不足三年便要黯然離開，到底是當選首相後，自身出了問題，還是選民本來就不該把他送上寶座？

一九五二年，以色列第一任總統Chaim Azriel Weizmann離世，當年掌權的總理David Ben-Gurion，決定邀請諾貝爾獎得主物理學家愛因斯坦繼任總統一職，他是猶太人，只需同意由美國移居以色列，便可即時當上總統，雖不是掌權位置，但也是一國元首。論智慧，相信他是歷史上最聰明的人類之一；論德行，他逃離納粹黨魔掌後，便一生致力保護猶太人權益；論名聲，他應是全球最知名人士之一。

擁有這樣完美的履歷，愛因斯坦卻即時婉拒，他說「All my life I have dealt with objective matters；hence I lack both the natural aptitude and the experience to deal properly with people……」簡單一句，就是缺乏處理人際關係經驗，認為自己並不合適從政。

選領袖除選能選德外，還要選合適。在變化萬千的時勢下，國家領導因應不同因由而產生，有來自信念（如：甘地）、有來自家族（如：安倍晉三）、也有主要來自機會，Boris Johnson正是最佳例子，可惜在上任後才知道缺德缺能更缺合適，保守黨早已看清楚，但也要用九牛二虎之力，才能送他上路。

西方的民主自由選舉，「選領袖」和「估領袖」差不多，都是一場遊戲。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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