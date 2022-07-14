以企業概念 經營家族辦公室

筆者過去有關家族辦公室的文章，主要着眼於其功能和角色，指出不論是單家族或多家族辦公室，除了管理家族的財富外，成熟的家族辦公室還管非財務事務，包括協助家族維繫和諧關係，以及家族的價值和精神傳承等，而且家族辦公室管理非財務功能的重要性近年愈益突出。本期我們來探討一個關於設立家族辦公室更深層次的問題--設立家族辦公室最根本的「目的？」是甚麼？應該以甚麼原則去指導設立和經營家族辦公室？

設立家族辦公室最重要的資金來源之一，是家族把家族企業賣掉後獲得的巨額資金。家族通過成立家族辦公室去管理財富，追求財富的傳承和增值，而在這過程中，如果家族「話事人」放下了之前經營企業的包袱，認為家族辦公室不就是管錢而已，放鬆對家族辦公室的要求，則可能導致家族辦公室經營不善。

家族成員過度依賴 恐「富不過三代」

另一方面，家族下一代也可能會形成一個錯誤的觀念--即家族辦公室既是管家，又是「金庫」，無論現在或日後有甚麼需要，家族辦公室就可以滿足到其需求；家族下一代成員對家族辦公室的過度依賴，將使他們喪失企業家精神和鬥志，最終擺脫不了「富不過三代」的魔咒。

筆者認為，設立家族辦公室首先需要以設立另一個「家族企業」（Family business）的概念作為底層基礎，用經營企業的方式，經營家族辦公室。家族辦公室必須超越僅僅「管錢」的範圍，要有更深遠更清晰的策略；家族辦公室找準「客戶」的需求同時，也需要教育「客戶」，家族辦公室並非取之不盡用之不竭的「金庫」，需要有正確的金錢觀和成本控制觀念。

專業化管理 建完整營運方略

更重要的是，家族辦公室也需要專業化的管理。不少企業家懂得經營原有企業，卻不一定有理財的本事；雖然都是經營企業，但所需專長不同，企業家必須對自己的短板有清楚的認識，適時引入專業人才管理家族辦公室。

用經營企業的方式經營家族辦公室，就可以促使家族辦公室「話事人」建立一套完整的營運方略，以維持和鞏固顧客真正的利益和需求，使企業的興盛發展延綿下去，不會為短期的利益，而失去長期發展的策略方向。例如在投資上，因應時代的發展和需要，這個「新家族企業」（家族辦公室）會更關注可持續金融（Sustainable finance）、重視環境、社會和治理（Environmental, Social and Governance，ESG）的投資決策，以至影響力投資（Impact investment）等；通過「策略性慈善」來維繫家族成員的和諧關係，這些家族辦公室的功能，都可以納入到這個「新家族企業」的營運策略之中，得到更多的制度保障，其持續性也得到更大的維繫力量。

用「管家」的概念看家族辦公室，它無疑代表家族的利益，例如上段列舉的各種利益和需求；然而問題是，每個家族的想法和利益是不一樣的，如果不把家族利益弄清楚，家族辦公室所代表的利益也無從可言，家族辦公室是否代表了真正的家族利益，也將是一個問號。

明確家族使命 指導未來發展

因此筆者認為，家族必須要有一個明確的家族「使命」（Mission）--這個使命其實也是家族企業和家族辦公室之使命，三者其實為一，以這個使命作為指導方針，引領家族辦公室的營運和發展。

換言之，家族辦公室需要以成立一個「新家族企業」的構想作為底層結構，並有一個清晰的使命，作為指導家族辦公室日後的營運方針與發展方向。家族使命必須清楚明示家族的利益、需求和目標，如此將可以避免日後例如在投資上過度追求財務的收益，而對於非財務的目標愈走愈遠，最終把家族辦公室的發展引上「歧途」。

值得一提的是，制定家族使命不是一件容易的事情。制定的目標不能太寬泛，亦不能太細微，如此無法有效成為管理家族企業和家族辦公室的指導方針；同時，制定家族使命的過程十分關鍵和重要，家族使命需要所有家族成員同意、接受、達成共識，並願意遵守，是一個類似「契約」結構的宣言。

契約性宣言 鞏固家族傳承

在制定家族使命的過程中，要把家族成員的理想、價值和利益進行集結、整理、協調和配置，不能簡單複製過去祖宗的家訓，這些往往是老一輩希望強加於年輕一輩的想法，得不到年輕一代共鳴，即使被當成使命，也會無法實施。

家族使命必須是與時俱進的，指向一個未來的發展方向和目標，通過家族辦公室，使家族的發展能夠更行穩致遠、更上一個台階；這不僅僅囿於財富，還包括家族價值以至家族和諧關係的傳承，這些家族辦公室的功能，能夠在「企業」的經營概念和經營實踐中，得到制度性的保障進行優化基礎。

總的來說，家族辦公室始於管理家族的財富，成熟的家族辦公室還管非財務事務，包括協助家族實現財富傳承、維繫和諧關係及家族精神傳承等；不過，這些只是家族辦公室的功能，是「設立之果」，在功能背後「成立之因」，包括建立家族長遠發展和子孫延綿傳承最根本的基礎，是值得進一步和深入探討的。筆者在本文提出，設立家族辦公室應以成立「企業」視之，並以明晰的「使命」，作為設立家族辦公室的前提和關鍵起點。在今日亞洲家族辦公室數目不斷增加、亞洲富豪尤其中國富豪人數持續增加的趨勢下，探討家族辦公室設立之「因」，是及時和需要的。

▲ 設立家族辦公室首先需要以設立另一個家族企業的概念作為底層基礎，用經營企業的方式經營家族辦公室。（資料圖片）