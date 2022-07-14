以企業概念 經營家族辦公室

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以8項KPI定創科藍圖 接軌內地
筆者過去有關家族辦公室的文章，主要着眼於其功能和角色，指出不論是單家族或多家族辦公室，除了管理家族的財富外，成熟的家族辦公室還管非財務事務，包括協助家族維繫和諧關係，以及家族的價值和精神傳承等，而且家族辦公室管理非財務功能的重要性近年愈益突出。本期我們來探討一個關於設立家族辦公室更深層次的問題--設立家族辦公室最根本的「目的？」是甚麼？應該以甚麼原則去指導設立和經營家族辦公室？
設立家族辦公室最重要的資金來源之一，是家族把家族企業賣掉後獲得的巨額資金。家族通過成立家族辦公室去管理財富，追求財富的傳承和增值，而在這過程中，如果家族「話事人」放下了之前經營企業的包袱，認為家族辦公室不就是管錢而已，放鬆對家族辦公室的要求，則可能導致家族辦公室經營不善。
家族成員過度依賴 恐「富不過三代」
另一方面，家族下一代也可能會形成一個錯誤的觀念--即家族辦公室既是管家，又是「金庫」，無論現在或日後有甚麼需要，家族辦公室就可以滿足到其需求；家族下一代成員對家族辦公室的過度依賴，將使他們喪失企業家精神和鬥志，最終擺脫不了「富不過三代」的魔咒。
筆者認為，設立家族辦公室首先需要以設立另一個「家族企業」（Family business）的概念作為底層基礎，用經營企業的方式，經營家族辦公室。家族辦公室必須超越僅僅「管錢」的範圍，要有更深遠更清晰的策略；家族辦公室找準「客戶」的需求同時，也需要教育「客戶」，家族辦公室並非取之不盡用之不竭的「金庫」，需要有正確的金錢觀和成本控制觀念。
專業化管理 建完整營運方略
更重要的是，家族辦公室也需要專業化的管理。不少企業家懂得經營原有企業，卻不一定有理財的本事；雖然都是經營企業，但所需專長不同，企業家必須對自己的短板有清楚的認識，適時引入專業人才管理家族辦公室。
用經營企業的方式經營家族辦公室，就可以促使家族辦公室「話事人」建立一套完整的營運方略，以維持和鞏固顧客真正的利益和需求，使企業的興盛發展延綿下去，不會為短期的利益，而失去長期發展的策略方向。例如在投資上，因應時代的發展和需要，這個「新家族企業」（家族辦公室）會更關注可持續金融（Sustainable finance）、重視環境、社會和治理（Environmental, Social and Governance，ESG）的投資決策，以至影響力投資（Impact investment）等；通過「策略性慈善」來維繫家族成員的和諧關係，這些家族辦公室的功能，都可以納入到這個「新家族企業」的營運策略之中，得到更多的制度保障，其持續性也得到更大的維繫力量。
用「管家」的概念看家族辦公室，它無疑代表家族的利益，例如上段列舉的各種利益和需求；然而問題是，每個家族的想法和利益是不一樣的，如果不把家族利益弄清楚，家族辦公室所代表的利益也無從可言，家族辦公室是否代表了真正的家族利益，也將是一個問號。
明確家族使命 指導未來發展
因此筆者認為，家族必須要有一個明確的家族「使命」（Mission）--這個使命其實也是家族企業和家族辦公室之使命，三者其實為一，以這個使命作為指導方針，引領家族辦公室的營運和發展。
換言之，家族辦公室需要以成立一個「新家族企業」的構想作為底層結構，並有一個清晰的使命，作為指導家族辦公室日後的營運方針與發展方向。家族使命必須清楚明示家族的利益、需求和目標，如此將可以避免日後例如在投資上過度追求財務的收益，而對於非財務的目標愈走愈遠，最終把家族辦公室的發展引上「歧途」。
值得一提的是，制定家族使命不是一件容易的事情。制定的目標不能太寬泛，亦不能太細微，如此無法有效成為管理家族企業和家族辦公室的指導方針；同時，制定家族使命的過程十分關鍵和重要，家族使命需要所有家族成員同意、接受、達成共識，並願意遵守，是一個類似「契約」結構的宣言。
契約性宣言 鞏固家族傳承
在制定家族使命的過程中，要把家族成員的理想、價值和利益進行集結、整理、協調和配置，不能簡單複製過去祖宗的家訓，這些往往是老一輩希望強加於年輕一輩的想法，得不到年輕一代共鳴，即使被當成使命，也會無法實施。
家族使命必須是與時俱進的，指向一個未來的發展方向和目標，通過家族辦公室，使家族的發展能夠更行穩致遠、更上一個台階；這不僅僅囿於財富，還包括家族價值以至家族和諧關係的傳承，這些家族辦公室的功能，能夠在「企業」的經營概念和經營實踐中，得到制度性的保障進行優化基礎。
總的來說，家族辦公室始於管理家族的財富，成熟的家族辦公室還管非財務事務，包括協助家族實現財富傳承、維繫和諧關係及家族精神傳承等；不過，這些只是家族辦公室的功能，是「設立之果」，在功能背後「成立之因」，包括建立家族長遠發展和子孫延綿傳承最根本的基礎，是值得進一步和深入探討的。筆者在本文提出，設立家族辦公室應以成立「企業」視之，並以明晰的「使命」，作為設立家族辦公室的前提和關鍵起點。在今日亞洲家族辦公室數目不斷增加、亞洲富豪尤其中國富豪人數持續增加的趨勢下，探討家族辦公室設立之「因」，是及時和需要的。
撰文 : 彭倩 科大商學院陳江和亞洲家族企業與創業研究中心主任
欄名 : 評論‧世情