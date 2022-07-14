畢業生實戰經驗 較學歷更重要 行政人員版 2022/07/14 分享： 分享： 【本報訊】新冠疫情為全球經濟帶來許多不明朗因素，縱使人才渴市，企業亦大多偏向採取較謹慎的招聘策略。加上持有大專學歷的人數大增，令應屆畢業生求職變得難上加難。 香港醫護市場調查及策劃發表調查報告指，近7成 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 虛擬環境辦公 員工挫敗感升42% 2022/07/13 虛擬環境辦公 員工挫敗感升42% 美企提供更年期福利 冀減身心變化影響 2022/07/12 美企提供更年期福利 冀減身心變化影響 疫下阻隔長期離家 98%外派員職業怠倦 2022/07/11 疫下阻隔長期離家 98%外派員職業怠倦 戴上「生命值」名牌 員工狀態一目了然 2022/07/08 戴上「生命值」名牌 員工狀態一目了然 灣區半數求職者：靈活工作更勝加薪 2022/07/07 灣區半數求職者：靈活工作更勝加薪 職場文化 職場技能 疫情 就業 人口 畢業 專上教育