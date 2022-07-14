畢業生實戰經驗 較學歷更重要

【本報訊】新冠疫情為全球經濟帶來許多不明朗因素，縱使人才渴市，企業亦大多偏向採取較謹慎的招聘策略。加上持有大專學歷的人數大增，令應屆畢業生求職變得難上加難。

香港醫護市場調查及策劃發表調查報告指，近7成

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