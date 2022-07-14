「鐵路不似起樓快」 12項目按次序推 要聞版 2022/07/14 分享： 分享： 鐵路項目由規劃到動工落成，動輒需花上十數年光景。運輸及物流局局長林世雄稱，本地還有至少12個鐵路項目，須分先後按次序推展，盼任內可逐一制定動工時間表，包括東九龍綫和北港島綫，讓市民親見項目動工。 不過他 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 林世雄：讓香港流動 力拓「一橋一鐵」 今日 林世雄：讓香港流動 力拓「一橋一鐵」 「愛妻號」獲愛妻支持 仕途更上層樓 今日 「愛妻號」獲愛妻支持 仕途更上層樓 灣區物流競爭大 研互補其他港口 今日 灣區物流競爭大 研互補其他港口 你可能感興趣 林世雄：讓香港流動 力拓「一橋一鐵」 今日 01:00 林世雄：讓香港流動 力拓「一橋一鐵」 「愛妻號」獲愛妻支持 仕途更上層樓 今日 01:00 「愛妻號」獲愛妻支持 仕途更上層樓 灣區物流競爭大 研互補其他港口 今日 01:00 灣區物流競爭大 研互補其他港口 林世雄 運輸及物流局 港鐵 運輸 鐵路 發展局 退休