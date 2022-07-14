「鐵路不似起樓快」 12項目按次序推

鐵路項目由規劃到動工落成，動輒需花上十數年光景。運輸及物流局局長林世雄稱，本地還有至少12個鐵路項目，須分先後按次序推展，盼任內可逐一制定動工時間表，包括東九龍綫和北港島綫，讓市民親見項目動工。

不過他

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