「愛妻號」獲愛妻支持 仕途更上層樓

運輸及物流局局長林世雄是「愛妻號」，去年年滿60歲，按規定退了下來，但隨即有機會更上一層樓，第一件事便是問問妻子意見，「當然要跟老婆講聲，哈哈，如果她不支持，我就做不了。」

笑言「她不支持就不做」

「政府

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