「愛妻號」獲愛妻支持 仕途更上層樓 要聞版 2022/07/14 分享： 分享： 運輸及物流局局長林世雄是「愛妻號」，去年年滿60歲，按規定退了下來，但隨即有機會更上一層樓，第一件事便是問問妻子意見，「當然要跟老婆講聲，哈哈，如果她不支持，我就做不了。」 笑言「她不支持就不做」 「政府 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 林世雄：讓香港流動 力拓「一橋一鐵」 今日 林世雄：讓香港流動 力拓「一橋一鐵」 「鐵路不似起樓快」 12項目按次序推 今日 「鐵路不似起樓快」 12項目按次序推 灣區物流競爭大 研互補其他港口 今日 灣區物流競爭大 研互補其他港口 你可能感興趣 林世雄：讓香港流動 力拓「一橋一鐵」 今日 01:00 林世雄：讓香港流動 力拓「一橋一鐵」 「鐵路不似起樓快」 12項目按次序推 今日 01:00 「鐵路不似起樓快」 12項目按次序推 灣區物流競爭大 研互補其他港口 今日 01:00 灣區物流競爭大 研互補其他港口 林世雄 運輸及物流局 退休