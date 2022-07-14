灣區物流競爭大 研互補其他港口

沙頭角墟正逐步開放，運輸及物流局局長林世雄近期取得禁區紙前往旅遊，乘船到鴨洲遠望深圳鹽田港時有所感觸，眼見沙頭角車稀人疏，鹽田港則發展蓬勃，物流競爭一眼可見。為促進香港物流發展，他正研究如何與大灣區其

...