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灣區物流競爭大 研互補其他港口

要聞版 2022/07/14

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沙頭角墟正逐步開放，運輸及物流局局長林世雄近期取得禁區紙前往旅遊，乘船到鴨洲遠望深圳鹽田港時有所感觸，眼見沙頭角車稀人疏，鹽田港則發展蓬勃，物流競爭一眼可見。為促進香港物流發展，他正研究如何與大灣區其

...

報道系列 : 局長新政系列

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