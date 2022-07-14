灣區物流競爭大 研互補其他港口 要聞版 2022/07/14 分享： 分享： 沙頭角墟正逐步開放，運輸及物流局局長林世雄近期取得禁區紙前往旅遊，乘船到鴨洲遠望深圳鹽田港時有所感觸，眼見沙頭角車稀人疏，鹽田港則發展蓬勃，物流競爭一眼可見。為促進香港物流發展，他正研究如何與大灣區其 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 林世雄：讓香港流動 力拓「一橋一鐵」 今日 林世雄：讓香港流動 力拓「一橋一鐵」 「鐵路不似起樓快」 12項目按次序推 今日 「鐵路不似起樓快」 12項目按次序推 「愛妻號」獲愛妻支持 仕途更上層樓 今日 「愛妻號」獲愛妻支持 仕途更上層樓 你可能感興趣 林世雄：讓香港流動 力拓「一橋一鐵」 今日 01:00 林世雄：讓香港流動 力拓「一橋一鐵」 「鐵路不似起樓快」 12項目按次序推 今日 01:00 「鐵路不似起樓快」 12項目按次序推 「愛妻號」獲愛妻支持 仕途更上層樓 今日 01:00 「愛妻號」獲愛妻支持 仕途更上層樓 林世雄 運輸及物流局 航運 大灣區 沙頭角