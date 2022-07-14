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林世雄：讓香港流動 力拓「一橋一鐵」

盼高鐵「地鐵化」 港珠澳橋可「港車北上」

要聞版 2022/07/14

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港府新班子7月登場，新成立的運輸及物流局由林世雄出任局長掌舵。他接受本報專訪時表示，上任目標之一要做到「讓香港流動」，加大發展「一橋一鐵」跨境交通網絡，連通大灣區。

為達成目標，他將力爭疫情之後，高鐵香

...

報道系列 : 局長新政系列

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