林世雄：讓香港流動 力拓「一橋一鐵」 盼高鐵「地鐵化」 港珠澳橋可「港車北上」 要聞版 2022/07/14 分享： 分享： 港府新班子7月登場，新成立的運輸及物流局由林世雄出任局長掌舵。他接受本報專訪時表示，上任目標之一要做到「讓香港流動」，加大發展「一橋一鐵」跨境交通網絡，連通大灣區。 為達成目標，他將力爭疫情之後，高鐵香 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 「鐵路不似起樓快」 12項目按次序推 今日 「鐵路不似起樓快」 12項目按次序推 「愛妻號」獲愛妻支持 仕途更上層樓 今日 「愛妻號」獲愛妻支持 仕途更上層樓 灣區物流競爭大 研互補其他港口 今日 灣區物流競爭大 研互補其他港口 你可能感興趣 「鐵路不似起樓快」 12項目按次序推 今日 01:00 「鐵路不似起樓快」 12項目按次序推 「愛妻號」獲愛妻支持 仕途更上層樓 今日 01:00 「愛妻號」獲愛妻支持 仕途更上層樓 灣區物流競爭大 研互補其他港口 今日 01:00 灣區物流競爭大 研互補其他港口 林世雄 運輸及物流局 大灣區 交通 基建 廣東省 鐵路 港珠澳大橋 高鐵 發展局