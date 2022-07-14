亞馬遜智能購物車 升級版提醒顧客結帳 行政人員版 2022/07/14 分享： 分享： 亞馬遜（Amazon）在2020年時開發了智能購物車Dash Cart，並於旗下Amazon Fresh雜貨店供客人使用。亞馬遜宣布將Dash Cart升級，不但能運送更多貨品，而且新增提醒顧客交易的 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 小米應用商店 1.1萬App違規下架 今日 小米應用商店 1.1萬App違規下架 8成受訪者擬用免費VPN 繞過政府網絡審查 2022/07/13 8成受訪者擬用免費VPN 繞過政府網絡審查 Meta推AI模型 Fact Check維基內容 2022/07/13 Meta推AI模型 Fact Check維基內容 PS5 VRR功能 屏幕閃爍現殘影 2022/07/12 PS5 VRR功能 屏幕閃爍現殘影 公共電話亭式微 網上設博物館紀念 2022/07/12 公共電話亭式微 網上設博物館紀念 商業 Amazon 產品 軟件 科技行業