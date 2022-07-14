亞馬遜智能購物車 升級版提醒顧客結帳

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亞馬遜（Amazon）在2020年時開發了智能購物車Dash Cart，並於旗下Amazon Fresh雜貨店供客人使用。亞馬遜宣布將Dash Cart升級，不但能運送更多貨品，而且新增提醒顧客交易的

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