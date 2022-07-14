小米應用商店 1.1萬App違規下架

小米應用商店展開「App侵害用戶權益治理行動」，並啟動「通過熱更新能力從事違法違規行為」的排查專案，現時已對11,375款無法聯繫、拒不整改的App下架。

小米指在過往檢測行動中，應用商店發現大量違規應

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