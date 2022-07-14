小米應用商店 1.1萬App違規下架 行政人員版 2022/07/14 分享： 分享： 小米應用商店展開「App侵害用戶權益治理行動」，並啟動「通過熱更新能力從事違法違規行為」的排查專案，現時已對11,375款無法聯繫、拒不整改的App下架。 小米指在過往檢測行動中，應用商店發現大量違規應 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 亞馬遜智能購物車 升級版提醒顧客結帳 今日 亞馬遜智能購物車 升級版提醒顧客結帳 8成受訪者擬用免費VPN 繞過政府網絡審查 2022/07/13 8成受訪者擬用免費VPN 繞過政府網絡審查 Meta推AI模型 Fact Check維基內容 2022/07/13 Meta推AI模型 Fact Check維基內容 PS5 VRR功能 屏幕閃爍現殘影 2022/07/12 PS5 VRR功能 屏幕閃爍現殘影 公共電話亭式微 網上設博物館紀念 2022/07/12 公共電話亭式微 網上設博物館紀念 科技行業 小米 商業 手機Apps 軟件