半島酒店月餅創新猷 蓮花活現於茶杯和茶壺上

未到中秋，各大酒店、餐廳、餅店的宣傳攻勢又開始鋪天蓋地，半島酒店當然不例外。每年花心思為傳媒搞工作坊，今年就輪到插蓮花。

蓮花與月餅有甚麼關係？半島禮盒上有經典的蓮花圖案，而今年新推出的限量版骨瓷茶杯和

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