半島酒店月餅創新猷 蓮花活現於茶杯和茶壺上 副刊版 2022/07/15 分享： 分享： 未到中秋，各大酒店、餐廳、餅店的宣傳攻勢又開始鋪天蓋地，半島酒店當然不例外。每年花心思為傳媒搞工作坊，今年就輪到插蓮花。 蓮花與月餅有甚麼關係？半島禮盒上有經典的蓮花圖案，而今年新推出的限量版骨瓷茶杯和 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 天際萬豪酒店中菜廳 打造當造珍菌美饌 2022/07/08 天際萬豪酒店中菜廳 打造當造珍菌美饌 Umi推出5周年廚師發辦套餐 傳承百年手藝 2022/07/08 Umi推出5周年廚師發辦套餐 傳承百年手藝 米芝蓮2星欣圖軒 推出全新粵菜盛宴 2022/06/17 米芝蓮2星欣圖軒 推出全新粵菜盛宴 米芝蓮2星中菜館營致會館 推全新粵菜餐單 2022/06/10 米芝蓮2星中菜館營致會館 推全新粵菜餐單 中環大館新成員 西班牙高級餐廳AGORA 2022/06/10 中環大館新成員 西班牙高級餐廳AGORA 月餅 下午茶 酒店 餐廳 餐飲 尖沙咀 甜品 蛋糕 飲品 朱古力