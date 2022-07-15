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Henriot是值得等待

副刊版 2022/07/15

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疫情下，大家都學會等待，等待「出關」、等待「出遊」、等待面授課堂。

要喝佳釀，其實也要等待。Henriot香檳亞太區出口總監Victor Pepin表示，要給予時間香檳陳年，才能品味到土地的特性；香檳除

...

欄名 : Wine

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