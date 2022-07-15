Henriot是值得等待 副刊版 2022/07/15 分享： 分享： 疫情下，大家都學會等待，等待「出關」、等待「出遊」、等待面授課堂。 要喝佳釀，其實也要等待。Henriot香檳亞太區出口總監Victor Pepin表示，要給予時間香檳陳年，才能品味到土地的特性；香檳除 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Wine 最新專欄文章 更多 Macallan M系列 破冰而出 2022/06/24 Macallan M系列 破冰而出 可望不可觸The Reach Macallan巴塞爾藝術展 推出81年威士忌 2022/06/03 可望不可觸The Reach Macallan巴塞爾藝術展 推出81年威士忌 Krug全方位「電視節目」 亞太區同步播放齊喝香檳 2022/05/13 Krug全方位「電視節目」 亞太區同步播放齊喝香檳 魚與熊掌 新年送禮 干邑還是威士忌好？ 2022/02/04 魚與熊掌 新年送禮 干邑還是威士忌好？ Johnnie Walker推出3款限量版賀新歲 2022/01/14 Johnnie Walker推出3款限量版賀新歲 疫情 餐廳 法國 魚 葡萄酒 雞肉 檸檬 香檳