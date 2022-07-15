Johnnie Walker X Doubleshot 推出美食及雞尾酒

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副刊版 2022/07/15

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Johnnie Walker為慶祝全新推出Johnnie Walker Black Label Sherry Finish雪莉桶風味威士忌（$345），特別跟Doubleshot by Cupping

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