lululemon山系首發 副刊版 2022/07/15 分享： 分享： 一直以來，在運動品牌裏都以Nike和adidas佔着冠亞位置，但日前傳來的消息是lululemon截至上周五為止，對外公布市值高達374億美元，已經超越adidas成為全球第二大的運動服飾集團，規模僅 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Polo Ralph Lauren 溫布頓戰衣 2022/07/08 Polo Ralph Lauren 溫布頓戰衣 DETERMINANT 恤衫大全 2022/07/01 DETERMINANT 恤衫大全 CHANEL Metiers d'art 工藝坊的結晶 2022/06/24 CHANEL Metiers d'art 工藝坊的結晶 Polo Ralph Lauren 限定店 Create Your Own 自訂個人 polo shirt 2022/06/17 Polo Ralph Lauren 限定店 Create Your Own 自訂個人 polo shirt FILA X Facetasm 首回合作 2022/06/10 FILA X Facetasm 首回合作 時裝服飾 時裝服飾種類 lululemon（美：LULU） 消費資訊 消費種類 運動用品 行山 郊遊遠足 美元