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lululemon山系首發

副刊版 2022/07/15

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一直以來，在運動品牌裏都以Nike和adidas佔着冠亞位置，但日前傳來的消息是lululemon截至上周五為止，對外公布市值高達374億美元，已經超越adidas成為全球第二大的運動服飾集團，規模僅

...

欄名 : Fashion

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