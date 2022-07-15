  • 29°C
香港時間 : 2022715日 (五) 01:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Rose做開路先鋒Tiffany & Co.

副刊版 2022/07/15

分享：

分享：

自Anthony Ledru接任Tiffany & Co. CEO一職後，他全力把品牌形象年輕化，甚至擴大不只Tiffany Blue的層面。就以最新鮮熱辣的，是找來全球炙手可熱的韓國女團

...

欄名 : Jewelry

最新專欄文章 更多

宋慧喬空降巴黎經典泳池 CHAUMET
2022/07/08
宋慧喬空降巴黎經典泳池 CHAUMET
愛麗絲夢遊珠寶仙境 RichandRare Jewellery
2022/07/01
愛麗絲夢遊珠寶仙境 RichandRare Jewellery
幻覺鑲嵌法的完美示範 Hearts on Fire
2022/06/17
幻覺鑲嵌法的完美示範 Hearts on Fire
Lily Collins兩生花CARTIER
2022/06/10
Lily Collins兩生花CARTIER
ZNS新來到寶
2022/06/03
ZNS新來到寶
美國 產品 品牌 歌手 紐約 設計師 傳統工藝 珠寶

上一篇文章

新CEO入主一年 Parmigiani全球首創的追針兩地時功能

下一篇文章

合作30年彼此如鏡子 劉青雲 韋家輝 內心仍藏着一個細路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？