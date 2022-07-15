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「智」聯乘「貌」

副刊版 2022/07/15

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智慧crossover美貌。

說的不是選美活動，在台上回答司儀幾個問題和唱唱歌跳跳舞，並不能反映智慧，至於美貌也只會偶然遇上。

醫生說的是，香港科學園二十周年大會，其中一個環節META-PARADE表揚八間創科公司，分別在不同科學領域作出貢獻，方式是與香港知專設計學院（Hong Kong Design Institute），合作八款跟科技有關的時尚服飾，美貌模特兒穿着得美如孔雀，手持科技產品走Catwalk作時裝表演。有趣的是，創科公司的創辦人也要陪着模特兒一起走Catwalk，甚至做出同樣搔首弄姿動作，維肖維妙，娛樂性極高。

娛樂背後，要想到始創公司（Start-up）的辛酸，創科道路荊棘滿途，科學概念和擁有技術只是開始，要把技術轉化成有利國家社會的商業產品，便要投放大量時間、金錢和資源，一個不留神或不好運，有可能會全軍覆沒，賠錢、賠青春，更可能賠上尊嚴。能走得上Catwalk的八間初創公司，已是成功例子，也更是真正智慧表現。

這次智慧型的創業者跟模特兒一起走Catwalk，是真正的crossover，但有趣的是，觀眾目光主要會注視美貌，相對下，創業者的普通儀容服飾便會被比下去，高舉創科成果的幕後功臣，相對下矮了一截。

同時擁有美貌和高超智慧的，實屬異數。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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