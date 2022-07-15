貫徹一國兩制 首重改善社會民生

國家主席習近平7月1日出席慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮，發表重要講話，從國家宏觀層面，總結一國兩制的成就，並提出「4個必須、4點希望」，為香港的未來發展引航，值得社會各界重視和思考。

開篇，習近平就香港過去25年實踐一國兩制的經驗作出全面總結，並肯定了特區政府取得的成績。他明確表示，中央將長期堅定落實一國兩制方針，這樣的好制度沒有任何理由改變。

習近平強調的4個「必須」：必須全面準確貫徹一國兩制方針、必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一、必須落實「愛國者治港」、必須保持香港的獨特地位和優勢，是一國兩制朝着正確方向行穩致遠的基石，也意味着只要一國兩制實踐良好，2047年之後將繼續運行。這不但給港人派了定心丸，也賦予投資者信心增強劑。

作為金融學者，筆者深明穩定的政治環境，是投資者的首要考慮因素，一國兩制的行穩致遠，無疑能減少投資者對政治不確定性的憂慮，亦是發展經濟的基礎。過去幾十年間，香港的經濟增長已落後於國家整體的發展速度，未來特區政府須帶領香港加快經濟轉型，同時要確保發展成果能惠及基層市民，讓青年人看到前景和希望。

習近平亦提出4點「希望」，包括着力提高治理水平、不斷增強發展動能、切實排解民生憂難，以及共同維護和諧穩定；套用特首李家超的說法，這4點「希望」是新一屆特區政府施政的大方向、大藍圖。

加強掌握民情 提升治理水平

筆者認為，中央為特區提供施政的方針，但未有就具體目標設立硬性標準，讓特區政府享有充足的空間去主導、量化及執行相關目標及細節，足見中央對特區政府作為責任主體的信任，堅持高度自治的原則。

筆者認為，在4點希望中，改善社會民生、重聚民心是先行重點，亦與提升政府治理效能相輔相成。習近平指出的房屋、創業、教育、安老以及發展成果公平惠及全體市民（即貧富懸殊）等一系列問題，皆為香港累積多時、並亟待解決的深層次矛盾。要達到「民之所盼，政之所向」，新一屆特區政府就先要加強掌握社情民意的能力，修補與市民之間的信任，增強市民的獲得感及幸福感，重建「信」的基礎，加強治理水平。

新任特首在政綱提出許多創新改革的舉措，筆者期盼特區政府能逐步落實有關細節，誠如習近平所言，以更果敢的魄力，破難而進，做到「民有所呼，我有所應」。

習近平亦希望香港不斷增強發展動能。自改革開放以來，國家發展帶來歷史機遇，香港一直扮演着不可或缺的角色，然而過去兩年，受社會動盪與新冠疫情影響，香港的經濟有見緩慢收縮，政府亦要思考如何注入經濟新動力，推動科技創新產業發展。猶幸香港擁有完善的法治制度和國際聲譽，仍能保持作為國際金融中心的競爭力，相信在中央的全力支持下，香港將可進一步對接「十四五」規劃和粵港澳大灣區建設，成為中國經濟內循環的一大引擎，亦可在國家全球化的進程中，擔當連接國際外循環的橋樑，貢獻「一帶一路」等國家戰略。

檢視目前優勢 勾劃雙循環定位

事實上，時至今日，許多內地城市以至世界各地也迎頭趕上，使香港的「絕對」優勢逐漸減弱。特區政府及社會各界須重新檢視香港目前的比較優勢，勾劃內外經濟循環中的定位，以鞏固香港亞洲金融中心的地位。

此外，習近平主席還強調要關心、關愛香港青年人，因為「青年有未來，則香港有未來」。筆者認為，國際視野與愛國情懷是本港新一代青年人須具備的特質，而建立對祖國的正確認識，是增強民族自豪感和身份認同的先決條件。教育界及特區政府應從基礎教育開始，全面、有序及有計劃地推行愛國教育，藉着不同渠道，如中小學生內地交流項目、大學生交換和實習計劃等，幫助學童從小認識國家歷史文化，通過親身體驗和參與，了解國家發展，增強歸屬感。

▲ 一國兩制的行穩致遠，是發展經濟的基礎。（資料圖片）