日本的不知自省 與美國的文過飾非

前日本首相安倍晉三遇刺身亡後，頗有人爭論他是否值得紀念。蔡英文政府要為他下半旗，中央政府則較為冷淡的說，他對中日關係也有過貢獻，但這恐怕只是禮貌性的外交之詞，我不認為中國人要紀念他甚麼。

安倍晉三家族 一門三相

從家世而言，他是日本5大政治家族中人，一門出了3個首相和兩個部長級官員。安倍的外祖父岸信介是二戰期間的甲級戰犯，有「滿州之妖」稱號，不少人認為，他在滿州與另一戰犯東條英機當高官之時，對建立搞細菌戰的731部隊負有責任，但戰後卻當過日本首相。岸信介胞弟佐藤榮作（入贅了佐藤家族）也在60年代當過首相，再加上安倍本人，便是一門三相了。

安倍的父親安倍晉太郎是二戰時神風特攻隊成員，軍國主義思想中毒甚深，後來又擔任過幾個部的首長，若非1991年因病去世，可能也成為首相；安倍晉三的弟弟岸信夫（也是過繼了）則是日本防衞大臣，是著名親台鷹派。

本來安倍的家族如何，不一定可影響我們對他本人的評價，但他自小在岸信介家長大，曾聲稱自己的政治基因來自岸信介這一未被懲處的甲級戰犯，而且多次到靖國神社參拜其他戰犯，此人如何能緬懷？

戰犯家族 仍把持日朝政

從安倍晉三身上，可看出日本的政治文化有其不堪之處。為何這麼多首相與高官都出自同一家族？一些深信西方形式主義民主的人，對此不能不懷疑。更有甚者，其政治文化顯然缺乏一種反省自己罪行的基因，否則為何戰犯家族可不斷把持朝政，而且拒不痛悔？

相比之下，按制着日本命門的美國，風格卻有不同，對於自己不光彩的歷史，雖然不願提起，但有時也會做些善事掩蓋一下。我們可視之為偽善，但他們要去掩飾，總也反映其尚有羞恥之心。

美國人對自己道德品位喜歡包裝，例如侵略別國狂轟濫炸後，只要聲稱是為了捍衞民主自由，便心安理得。

有另一有趣例子，倒也有助我們了解其社會心態：除了喜歡侵略殺人外，美國歷史上最不光彩的另一部分，便是其建國之初的經濟革命，是靠販賣鴉片毒害中國人民所賺來的資金推動。美國對此如何平衡心理？

在1800年美國建國之初，其人口只有530萬，到了1840年也只得1,710萬，與中國當時的3億多人口相距甚遠，而那年代中國亦是世上最富裕的國家，英國人一早便明白，要賺錢便必須到中國去，美國人很快也懂得同一道理。不過，中國社會一向自給自足，對洋人的奇巧淫技不感興趣，英國在18世紀末發現，輸出印度種植的鴉片才可在中國製造癮君子，從而賺取大錢；美國後英國一步，但其佩堅斯（Perkins）家族、皮布迪（Peabody）家族發現土耳其也產鴉片，將其運到中國可賺大錢。

賣鴉片資金 推美建國經濟革命

美國好幾個名門望族，便是靠當毒販而賺得盤滿缽滿。這不奇怪，鴉片是19世紀全球最重要的單一商品，初期以百萬計、後來以千萬計的鴉片煙民所付出的錢，真的足以推動英國和美國的經濟，美國好幾條鐵路便是鴉片資金所建成的，而美國工業革命的起點、麻省洛厄爾市（Lowell）的紡織中心，也是靠政客與鴉片商人古盛（John Cushing）所賺回來的錢發展起來的。

那麼，他們又做過些甚麼善事？例子太多，只舉一些。波士頓圖書館（Boston Athenaeum）、麻省總醫院（Massachusetts General Hospital）是Thomas Perkins捐的；哥倫比亞大學的地標Low Memorial Library是Abiel Low的後人捐錢紀念他的；普林斯頓大學最大的捐款人John Green資助了3座建築；皮布迪家族創辦了名校Groton School，也合夥創立了JP Morgan銀行。

羅斯福外公 也靠鴉片致富

最具代表性的，應是迪蘭奴（Warren Delano），他生於1809至1898年，是美國最重要的總統之一羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）之外公。

迪蘭奴24歲便跑到澳門，遇到旗昌洋行（Russell & Co.）的老闆羅素（Samuel Russell），此洋行乃美國最大鴉片商；迪蘭奴後被派到廣州，認識了當時世界首富、廣州十三行之一怡和行的行長伍秉鑑，得他幫助賺得巨款。

鴉片戰爭後五口通商，廣州十三行失去中國對外貿易的壟斷地位，迪蘭奴也在1843年返回美國，但他在1857年股場損手，惟有要求旗昌洋行再派他到中國，他這回倒是在1859年開始駐在香港，又再大賺一筆鴉片錢。他住在羅便臣道玫瑰山（Rose Hill，今天聖心書院後面）的大宅，兩年後，其8歲女兒Sara，即後來羅斯福總統的母親也來港住了2年，羅斯福是聽他媽媽講香港故事長大的。美國費城附近的理海大學（Lehigh University），便是迪蘭奴家族創立的。

也要指出，鴉片賺回來的錢，不一定做善事，耶魯大學著名的骷髏會仍得到羅素家族基金的資助，此會成員對美國政界影響巨大，是惡是善見仁見智，這個神秘組織倒是出過幾名總統。

▲ 早前遇刺身亡的安倍晉三，是日本5大政治家族中人，外祖父岸信介是二戰甲級戰犯，戰後亦曾當日本首相。（中央社資料圖片）