共建深港口岸經濟帶 3關鍵

立法會近日就特區政府應該採取甚麼措施，積極對接深圳，合力發展深港口岸經濟帶，展開一番熱烈的討論。

香港與深圳之間互通的陸路口岸共有7個，全部位於新界北面。經民聯早在數年前便促請特區政府，改變以往港英時代視新界為邊陲、邊境的規劃思維，以新思維全面規劃新界北，釋放土地。特區政府於去年公布《北部都會區發展策略》，提出要打造「雙城三圈」的空間格局，「雙城」是香港和深圳，「三圈」即由西至東分別為深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣╱印洲塘生態康樂旅遊圈，覆蓋了由西至東的深港口岸經濟帶，對此經民聯十分支持，並期待新一屆特區政府加快落實推動。

高層次規劃 協調兩地差異

在去年公布的廣東省及深圳市「十四五規劃綱要」中，明確提出「高水平規劃建設深港口岸經濟帶」，廣東省省長王偉中今年發表的工作報告亦強調「積極對接香港北部都會區發展策略，拓展深港合作新空間」。由此可見，規劃共建深港口岸經濟帶，已成為香港、深圳和廣東省3方的共識。如何攜手合作，加快推動落實呢？我認為，必須處理好3大關鍵因素。

首先，必須加強高層次的規劃和協調。考慮到香港與內地在體制上的差異，需要高層級商討各種合作，本人曾多番促請特區政府成立高層次的「融入國家發展工作委員會」，可以在現時「粵港澳大灣區建設督導委員會」的基礎上予以優化擴充，由行政長官擔任主席，成員除了相關司局長，也應委任專家學者和工商專業界的代表，務求以新思維和新視野制定策略，推動港人積極把握「十四五規劃」、「粵港澳大灣區建設」和「一帶一路」倡議所帶來的重大機遇。

根據不同的具體需要，包括建設國際創科中心、落實前海合作方案、落實南沙合作方案、建設深港口岸經濟帶等事宜，在該委員會轄下可以設置不同的專項督導協調小組，做到既有大方向的謀劃，亦有聚焦務實的推動。

優化基建互聯 促進政策對接

其二，必須基建先行，優化跨境基建的互聯互通。《北部都會區發展策略》除了建議興建連接洪水橋╱廈村至深圳前海的港深西部鐵路，亦提出要增強圈內的口岸交通基建網絡，一方面把正在規劃的北環綫向北伸延，經落馬洲河套區的港深創科園，接入深圳的新皇崗口岸，另一方面探討將東鐵綫伸延至深圳羅湖，並在深方設立「一地兩檢」口岸，在現有羅湖站及上水站之間增設一個非過境鐵路服務的新鐵路站等，都有助構建「港深緊密互動圈」。

其三，兩地亦必須促進政策和規則的對接，包括稅務優惠、招商貿易、人才引進等政策措施的協調，以及數碼身份認證、電子支付、數據網絡等跨境軟件設施的互聯互通，以促進區內的人流、物流、資金流、資訊流和服務流。

▲ 優化跨境基建的互聯互通，有助構建「港深緊密互動圈」。（資料圖片）