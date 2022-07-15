建構香港教育故事 青年需具「向心力」

國家主席習近平7.1訪港講話，指港人希望「孩子的教育更好一些」。教育局局長蔡若蓮談及開展新篇章首要工作時引述該段講話，稱這亦是她的夢想，任內希望「建構香港教育故事」，裝備年輕新一代具備「向心力」、發揮

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