建構香港教育故事 青年需具「向心力」 要聞版 2022/07/15 分享： 分享： 國家主席習近平7.1訪港講話，指港人希望「孩子的教育更好一些」。教育局局長蔡若蓮談及開展新篇章首要工作時引述該段講話，稱這亦是她的夢想，任內希望「建構香港教育故事」，裝備年輕新一代具備「向心力」、發揮 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 今日 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 今日 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 今日 鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 內地DSE課程 委派學評局檢視 今日 內地DSE課程 委派學評局檢視 你可能感興趣 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 今日 01:00 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 今日 01:00 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 今日 01:00 鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 蔡若蓮 習近平 教育局 大灣區