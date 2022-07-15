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國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」

要聞版 2022/07/15

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教育局去年初公布國家安全教育課程框架，內容滲入中小學各科；時任教育局局長楊潤雄曾表示，不排除將國民教育獨立成科，但至卸任前並無落實。

新任局長蔡若蓮認為，暫時無迫切需要獨立成科，而國家主席習近平7.1訪

...

報道系列 : 局長新政系列

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