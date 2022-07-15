國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 要聞版 2022/07/15 分享： 分享： 教育局去年初公布國家安全教育課程框架，內容滲入中小學各科；時任教育局局長楊潤雄曾表示，不排除將國民教育獨立成科，但至卸任前並無落實。 新任局長蔡若蓮認為，暫時無迫切需要獨立成科，而國家主席習近平7.1訪 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 今日 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 今日 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 今日 鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 內地DSE課程 委派學評局檢視 今日 內地DSE課程 委派學評局檢視 你可能感興趣 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 今日 01:00 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 今日 01:00 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 今日 01:00 鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 蔡若蓮 國民教育 習近平 教育局 公民與社會發展科 大灣區