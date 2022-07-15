鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 要聞版 2022/07/15 分享： 分享： 教育局局長蔡若蓮出身於浸會大學中文系，鍾情詩詞書畫，她借自己親筆練習的《愛蓮說》，鼓勵學生將書法藝術融入生活，學習在價值觀紛亂世代中，能「出淤泥而不染」。 鼓勵學生 書法藝術融入生活 蔡若蓮表示，剛上任工 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 今日 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 今日 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 今日 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 內地DSE課程 委派學評局檢視 今日 內地DSE課程 委派學評局檢視 你可能感興趣 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 今日 01:00 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 今日 01:00 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 今日 01:00 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 蔡若蓮