鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」

教育局局長蔡若蓮出身於浸會大學中文系，鍾情詩詞書畫，她借自己親筆練習的《愛蓮說》，鼓勵學生將書法藝術融入生活，學習在價值觀紛亂世代中，能「出淤泥而不染」。

鼓勵學生 書法藝術融入生活

蔡若蓮表示，剛上任工

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