內地DSE課程 委派學評局檢視 要聞版 2022/07/15 分享： 分享： 中學文憑試（DSE）試場最快2024年擴展至內地，內地港人子弟學校可保送學校考生原校應考文憑試。 蔡若蓮稱教育局正為內地學校開辦的文憑試課程，建立一套課程質素保證制度，並已委派香港學術及職業資歷評審局負 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 今日 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 今日 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 今日 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 今日 鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 你可能感興趣 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 今日 01:00 蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 今日 01:00 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 今日 01:00 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 蔡若蓮 DSE 大學 教育局 大灣區