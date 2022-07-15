內地DSE課程 委派學評局檢視

中學文憑試（DSE）試場最快2024年擴展至內地，內地港人子弟學校可保送學校考生原校應考文憑試。

蔡若蓮稱教育局正為內地學校開辦的文憑試課程，建立一套課程質素保證制度，並已委派香港學術及職業資歷評審局負

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