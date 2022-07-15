蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港 音樂椅效應致錯覺 未必不滿教育制度 要聞版 2022/07/15 分享： 分享： 由教育局副局「升正」為局長的蔡若蓮表示，上任後不可逃避的重大議題，是本港學生人口正在「急斜」下降、教師明顯流失的挑戰。她以前綫教育經驗分析，出現學額過剩引發音樂椅效應，恐令師生皆受折騰，故不可用凍結班 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 今日 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 今日 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 今日 鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 內地DSE課程 委派學評局檢視 今日 內地DSE課程 委派學評局檢視 你可能感興趣 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 今日 01:00 建構香港教育故事 青年需具「向心力」 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 今日 01:00 國教獨立成科？ 「暫無迫切需要」 鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 今日 01:00 鍾情《愛蓮說》寄語「出淤泥而不染」 蔡若蓮 人口 移民 教育局