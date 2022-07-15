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蔡若蓮：移民潮學生減 無波及全港

音樂椅效應致錯覺 未必不滿教育制度

要聞版 2022/07/15

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由教育局副局「升正」為局長的蔡若蓮表示，上任後不可逃避的重大議題，是本港學生人口正在「急斜」下降、教師明顯流失的挑戰。她以前綫教育經驗分析，出現學額過剩引發音樂椅效應，恐令師生皆受折騰，故不可用凍結班

...

報道系列 : 局長新政系列

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