由教育局副局「升正」為局長的蔡若蓮表示，上任後不可逃避的重大議題，是本港學生人口正在「急斜」下降、教師明顯流失的挑戰。她以前綫教育經驗分析，出現學額過剩引發音樂椅效應，恐令師生皆受折騰，故不可用凍結班

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