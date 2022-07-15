機器人法則被推翻 慎防電影成真 行政人員版 2022/07/15 分享： 分享： 機器人科幻愛好者應該對Isaac Asimov並不陌生，他在作品中提出機器人三大法則，故事都是圍繞着法則的偏差而出現。今時今日人類愈來愈依賴人工智能，如社交媒體及搜尋引擎系統，可以直接影響人們喜愛偏好 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 加密幣法律未成熟 各地監管續出爐 2022/07/11 加密幣法律未成熟 各地監管續出爐 從哥普拉打造《教父》 學應變之道 2022/07/08 從哥普拉打造《教父》 學應變之道 音樂創作人未來 以科技改變 2022/07/04 音樂創作人未來 以科技改變 資產縮水勿驚慌 3建議自救 2022/07/01 資產縮水勿驚慌 3建議自救 推動青年數碼認知 7月拓新方向 2022/06/27 推動青年數碼認知 7月拓新方向 科技行業 科技硬件 科技軟件 電影 人工智能 軍事 國防 機械人 無人機