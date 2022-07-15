機器人法則被推翻 慎防電影成真

機器人科幻愛好者應該對Isaac Asimov並不陌生，他在作品中提出機器人三大法則，故事都是圍繞着法則的偏差而出現。今時今日人類愈來愈依賴人工智能，如社交媒體及搜尋引擎系統，可以直接影響人們喜愛偏好

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