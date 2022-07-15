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Google香港育數碼人才 夥青協發放助學金

行政人員版 2022/07/15

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【本報訊】近年各大行業急速數碼轉型，市場對具備數碼科技知識的人才需求極為殷切。

為了推動本港智慧數碼城市發展及培育人才，Google香港昨宣布推出Google Career Certificates智慧

...

欄名 : Good Job Insight

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