Google香港育數碼人才 夥青協發放助學金 行政人員版 2022/07/15 分享： 分享： 【本報訊】近年各大行業急速數碼轉型，市場對具備數碼科技知識的人才需求極為殷切。 為了推動本港智慧數碼城市發展及培育人才，Google香港昨宣布推出Google Career Certificates智慧 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 畢業生實戰經驗 較學歷更重要 2022/07/14 畢業生實戰經驗 較學歷更重要 虛擬環境辦公 員工挫敗感升42% 2022/07/13 虛擬環境辦公 員工挫敗感升42% 美企提供更年期福利 冀減身心變化影響 2022/07/12 美企提供更年期福利 冀減身心變化影響 疫下阻隔長期離家 98%外派員職業怠倦 2022/07/11 疫下阻隔長期離家 98%外派員職業怠倦 戴上「生命值」名牌 員工狀態一目了然 2022/07/08 戴上「生命值」名牌 員工狀態一目了然 科技行業 服務 行業 Google 數碼轉型 網上學習 職場技能 美元