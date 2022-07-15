孩之寶3D打印服務 自拍臉部打造專屬模型

玩具製造商孩之寶（Hasbro）宣布，將於秋季推出3D打印玩具服務，讓客戶透過手機自拍，將樣子打印至玩具人物的臉上，創造專屬模型。

孩之寶表示，該服務採用3D打印公司Formlabs的技術，客戶只需使用

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