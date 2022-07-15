孩之寶3D打印服務 自拍臉部打造專屬模型 行政人員版 2022/07/15 分享： 分享： 玩具製造商孩之寶（Hasbro）宣布，將於秋季推出3D打印玩具服務，讓客戶透過手機自拍，將樣子打印至玩具人物的臉上，創造專屬模型。 孩之寶表示，該服務採用3D打印公司Formlabs的技術，客戶只需使用 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Panasonic在美建 全球最大電動車電池廠 今日 Panasonic在美建 全球最大電動車電池廠 小米應用商店 1.1萬App違規下架 2022/07/14 小米應用商店 1.1萬App違規下架 亞馬遜智能購物車 升級版提醒顧客結帳 2022/07/14 亞馬遜智能購物車 升級版提醒顧客結帳 8成受訪者擬用免費VPN 繞過政府網絡審查 2022/07/13 8成受訪者擬用免費VPN 繞過政府網絡審查 Meta推AI模型 Fact Check維基內容 2022/07/13 Meta推AI模型 Fact Check維基內容 科技行業 科技軟件 科技硬件 3D打印 IT技術 美國 銷售 服務 玩具 3D