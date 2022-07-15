Panasonic在美建 全球最大電動車電池廠 行政人員版 2022/07/15 分享： 分享： 電子產品製造商Panasonic和電動車製造商Tesla在2020年時，於美國內華達州共同建設一座名為Gigafactory的電動車電池工廠。為擴大生產規模，Panasonic宣布計劃投資40億美元（ ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 孩之寶3D打印服務 自拍臉部打造專屬模型 今日 孩之寶3D打印服務 自拍臉部打造專屬模型 小米應用商店 1.1萬App違規下架 2022/07/14 小米應用商店 1.1萬App違規下架 亞馬遜智能購物車 升級版提醒顧客結帳 2022/07/14 亞馬遜智能購物車 升級版提醒顧客結帳 8成受訪者擬用免費VPN 繞過政府網絡審查 2022/07/13 8成受訪者擬用免費VPN 繞過政府網絡審查 Meta推AI模型 Fact Check維基內容 2022/07/13 Meta推AI模型 Fact Check維基內容 科技行業 科技硬件 科技軟件 電動車 商業 經濟 汽車 Tesla Panasonic 內華達