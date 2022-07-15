「故宮三寶」迎書展 紙上遊歷千年長河 「經典」新編 表述北京故宮3大特色 港聞版 2022/07/15 分享： 分享： 一年一度的書展下周舉行，有份參展的商務印書館昨日舉行新書巡禮，其中配合香港故宮博物館開幕，館方推出新編的「故宮三寶」系列叢書，《故宮國寶》、《故宮宮殿》、《故宮宮廷生活》，展現故宮藏珍，帶領讀者感受中 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 麥明詩母育兒秘笈 「不能一招要有一套」 今日 麥明詩母育兒秘笈 「不能一招要有一套」 首位港產內銀行長 分享內地求生術 今日 首位港產內銀行長 分享內地求生術 地方志中心推新書 載中港情義故事 今日 地方志中心推新書 載中港情義故事 你可能感興趣 麥明詩母育兒秘笈 「不能一招要有一套」 今日 01:00 麥明詩母育兒秘笈 「不能一招要有一套」 首位港產內銀行長 分享內地求生術 今日 01:00 首位港產內銀行長 分享內地求生術 地方志中心推新書 載中港情義故事 今日 01:00 地方志中心推新書 載中港情義故事 北京 書展 歷史文化