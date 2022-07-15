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「故宮三寶」迎書展 紙上遊歷千年長河

「經典」新編 表述北京故宮3大特色

港聞版 2022/07/15

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一年一度的書展下周舉行，有份參展的商務印書館昨日舉行新書巡禮，其中配合香港故宮博物館開幕，館方推出新編的「故宮三寶」系列叢書，《故宮國寶》、《故宮宮殿》、《故宮宮廷生活》，展現故宮藏珍，帶領讀者感受中

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