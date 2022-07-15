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集團「一國多制」 共享成果

行政人員版 04:00 2022/07/15

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我常以「一盤散沙」來形容我們集團的經營和管理模式。我們不只「一國兩制」，而是「一國多制」。我們集團有26家子公司，雖然屬於同一個集團，但他們都各自為政，高度自治，只是我們都有共同的信念，願意與員工「共享成果」。

這好比在一國下，無論內地人或香港人，都是中華民族，炎黃子孫，有着血濃於水的關係。我們集團內的子公司，都有「共享成果」的DNA，實行同樣的分紅制度和統一的員工福利制度，但這只是我們的最大公約數，我們容許子公司根據自己的情況，實行一些獨特的員工福利。

就如年假方面，大部分公司都有固定年假，但也有部分公司實行無限年假制。關於在家工作的問題，部分公司即使在疫情前，已經容許在家工作，疫情後更基本上都是在家工作；也有公司即使在疫情爆發得最嚴重的時候，也堅持返回公司工作，認為實體接觸更能刺激創意。

很多集團都要求子公司只能跟姊妹公司合作，肥水不流別人田。但我們集團卻沒有強制合作的要求，大家本着為客戶提供最好服務為目標，自主決定是否合作。他們雖然也多合作，但合作的基礎不是同一個集團，而是對方在這方面能提供最專業的服務，和最合理的價錢。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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