富融銀行成為香港首家推出全球匯款的虛擬銀行　豁免所有匯出手續費

富融銀行去年7月推出跨境匯出和匯入匯款服務，成為香港首間推出相關服務的虛擬銀行，客戶可從世界各地輕鬆接收匯款，亦可匯出款項至內地銀行賬戶。有關服務自推出以來深受客戶歡迎，至今已完成超過港幣1億元等值的匯款交易，匯出款項遍布內地不同地區，而匯入款項主要來自美國、英國、新加坡及澳門等國家及地區。現在富融銀行更將跨境匯款服務升級為全球匯款服務。



疫情下，全球交際往來及跨境貿易仍受到一定影響，富融銀行深明跨境資金往來的需求及痛點，故把跨境匯款服務的匯出地進一步升級至全球國家或地區，從此匯款再無界限，客戶可隨時隨地透過Fusion Bank App輕鬆匯款至全世界，跨境匯款過程就如轉賬般簡易。



具備三大優勢 彈指之間完成匯款



憑藉Fusion Bank App操作簡單、最快當天到賬等優勢，升級後的全球匯款服務不論是對企業或個人角度來看均具備收費便宜、匯率吸引、方便安全的三大優勢。首先是匯款收費透明，除了豁免所有匯入款項收費外，由即日起至2022年9月30日的推廣期內，富融客戶更可豁免所有匯出匯款手續費*。



其次，服務支持港幣、人民幣及美元3種貨幣兌換，匯款時可以因應實時匯率即時兌換需要的貨幣，客戶更可專享富融提供的特惠外幣兌換匯率。



此外，整個匯款過程方便又安全，客戶無論在何時何地，只需4個步驟即可完成匯款和一鍵貨幣兌換，省卻繁瑣步驟。而匯款透過環球銀行金融電訊協會（SWIFT）系統進行，配合騰訊雲三重加密技術，令客戶更加安心。



跨境匯款三重賞 賺現金賞加息券



為配合全球匯款的服務升級服務推出，即日起至2022年9月30日，富融銀行推出「跨境匯款三重賞」，每位合資格客戶最高可獲超過HK$1,150等值的多重獎賞。



「一重賞」：合資格客戶使用全球匯款服務可享HK$0匯款匯出費用*，收款人將全額到賬。



「二重賞」：客戶每成功以HK$10,000或以上金額進行外幣兌換並成功完成跨境匯款，可獲得HK$20現金獎賞，每位客戶可最多獲得HK$400現金獎賞。



「三重賞」：推廣期內每個月完成首筆匯款後，客戶可獲得一張額外加息1.28%的美元3個月定期存款加息券（每人最多三張），連同基本利率最高可享3.08%美元3個月定期利率#。美元3個月定期存款加息券的存款上限為US$10,000。



立即下載Fusion Bank App: https://fusionbank.onelink.me/AIUz/worldwideremittancehket



有關全球匯款服務詳情，請瀏覽: https://www.fusionbank.com/common/detail.html?key=globalremittance2022&lang=tc



* 包括本行手續費（等值HK$50）及中間行及收款行手續費（等值HK$200）

# 基於2022年7月18日當天的基本利率1.8%

優惠受條款及細則約束。



（特約）