THE HENLEY I清幽園景 置業家居 2022/07/16 分享： 分享： 單位：2座高層F室 實用面積：505平方呎 間隔：2房連衣帽間 叫租：$23,000（呎租：$45.5） 單位提供：利嘉閣（66865000） ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 攝影：羅志聰、梁偉榮 作者：唐健恒 責任編輯 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 相關文章 啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起 今日 啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起 收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】 今日 收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】 逾3.2萬呎「CLUB HENLEY」 分6大主題區域 今日 逾3.2萬呎「CLUB HENLEY」 分6大主題區域 你可能感興趣 啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起 今日 01:00 啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起 收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】 今日 01:00 收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】 逾3.2萬呎「CLUB HENLEY」 分6大主題區域 今日 01:00 逾3.2萬呎「CLUB HENLEY」 分6大主題區域 最新專欄文章 更多 啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起 今日 啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起 逾3.2萬呎「CLUB HENLEY」 分6大主題區域 今日 逾3.2萬呎「CLUB HENLEY」 分6大主題區域 收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】 今日 收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】 【港島東上車盤推介】西灣河柏匯享遠海景 2022/07/09 【港島東上車盤推介】西灣河柏匯享遠海景 【港島東上車盤推介】北角豐昌大廈四正2房 2022/07/09 【港島東上車盤推介】北角豐昌大廈四正2房 放盤