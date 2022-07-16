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THE HENLEY I清幽園景

置業家居 2022/07/16

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單位：2座高層F室

實用面積：505平方呎

間隔：2房連衣帽間

叫租：$23,000（呎租：$45.5）

單位提供：利嘉閣（66865000）

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

攝影：羅志聰、梁偉榮

作者：唐健恒

責任編輯

...

欄名 : 樓市熱話

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