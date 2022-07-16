收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】

本刊日前跟隨驗樓師鍾智剛（鍾Sir）驗收THE HENLEY I第2座中高層F室、一個實用面積505平方呎的2房連衣帽間單位，單位最終獲得90分。

全屋苑最大特色，乃不少單位的主人房均備有衣帽間。除基本

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