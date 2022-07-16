啟德THE HENLEY I及THE HENLEY III料租盤充裕 開放式$1.2萬起 置業家居 2022/07/16 分享： 分享： 由恒基發展的啟德THE HENLEY第1期「THE HENLEY I」，以及第3期「THE HENLEY III」，已於本月起收樓入伙。區內代理指，雖然業主叫租價稍高，惟因項目仍在收樓當中，租盤量將持 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 相關文章 THE HENLEY I清幽園景 今日 THE HENLEY I清幽園景 收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】 今日 收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】 逾3.2萬呎「CLUB HENLEY」 分6大主題區域 今日 逾3.2萬呎「CLUB HENLEY」 分6大主題區域 你可能感興趣 THE HENLEY I清幽園景 今日 01:00 THE HENLEY I清幽園景 收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】 今日 01:00 收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】 逾3.2萬呎「CLUB HENLEY」 分6大主題區域 今日 01:00 逾3.2萬呎「CLUB HENLEY」 分6大主題區域 最新專欄文章 更多 逾3.2萬呎「CLUB HENLEY」 分6大主題區域 今日 逾3.2萬呎「CLUB HENLEY」 分6大主題區域 收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】 今日 收樓質素不俗 惟浴室枱面凹入易積水【獲90分】 THE HENLEY I清幽園景 今日 THE HENLEY I清幽園景 【港島東上車盤推介】西灣河柏匯享遠海景 2022/07/09 【港島東上車盤推介】西灣河柏匯享遠海景 【港島東上車盤推介】北角豐昌大廈四正2房 2022/07/09 【港島東上車盤推介】北角豐昌大廈四正2房 啟德 THE HENLEY I THE HENLEY III