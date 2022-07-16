7月定息按揭增半厘 H按仍佔優？

香港按揭證券有限公司（按證公司）最新公布，7月1日至31日期間的定息按揭申請，10年期、15年期及20年期的年利率調整至3.2厘、3.35厘及3.5厘，較6月份年利率各上調0.5厘，並創計劃推出後的最大增幅。事實上，按證公司已於今年5度上調定息按揭的年利率，增幅亦愈來愈大，箇中原因何在？

自今年3月美國開始加息周期，至今已3度加息，6月份加息0.75厘更創28年來最大加幅，筆者料美國通脹問題仍未解決，加息及縮表仍會持續進行，年底前聯邦基金利率更有機會升穿3厘水平。美國持續加息，本港息口亦有攀升趨勢，6月份一個月銀行同業拆息曾升至0.9厘，創逾2年新高。另一方面，本港銀行體系結餘亦進一步降至$2,333億，未來港資仍有機會持續外流，預計7月份銀行體系結餘將有機會跌破$2,000億，令本港拆息繼續上升。因此，按證公司因應市場環境及資金成本壓力增加等情況下，相應地上調定按計劃的年利率。

H按息率較低 仍為主流計劃

那麼定息按揭與H按計劃哪種較為吸引？以現時普遍的H按計劃為H+1.3厘，並以近日一個月HIBOR高位0.9厘計算，實際按息為2.2厘，比7月份定按計劃的10年期年利率3.2厘低出1厘；即使H按計劃升至2.5厘封頂水平，仍比定息按揭10年期低出0.7厘。若以$500萬貸款額，年期為30年為例，最新7月份10年期、15年期及20年期的定按計劃較H按封頂息率，每月供款分別高出$1,867（9.5%）、$2,280（11.5%）及$2,696（13.6%）。加上銀行未有為定按計劃提供現金回贈、高息存款掛鈎戶口等優惠，相信客戶仍傾向選用H按計劃以節省更多利息開支。

根據金管局住宅按揭統計調查顯示，4月份H按計劃選用比例為97.4%，定按計劃選用比例只有0.1%。另從按證公司2021全年業績報告中所見，自2020年5月推出定息按揭計劃以來，僅接獲94宗申請，反映出定按計劃仍非市場主流。不過，由於定按計劃可鎖定指定年期的息率，減低供樓時利率波動的風險，加上申請人毋須符合壓力測試要求，入市門檻相對降低，因此仍會吸引部分人士考慮選用。

▲ 隨美國加息周期展開，因應市場環境及資金成本壓力增加，香港按揭證券有限公司今年5度上調定息按揭的年利率。（資料圖片）