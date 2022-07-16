中山108君悅府岐江畔地標住宅 推4至5房戶 連裝修售￥180萬起 置業家居 2022/07/16 分享： 分享： 貴為大灣區中心的中山，向來是港人置業的熱點，而位於岐江新城的核心板塊的中山108君悅府，為地標式大型綜合項目，目前在售的住宅單位，面積由89至144平方米，連裝修售價由￥180萬起。 項目由旭日國際集團 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 碧湖春天盡享交通優勢 全新第3期單位 ￥283萬起 2022/07/09 碧湖春天盡享交通優勢 全新第3期單位 ￥283萬起 仁恒濱海灣擁開闊公園景 連裝修售￥288萬起 2022/06/11 仁恒濱海灣擁開闊公園景 連裝修售￥288萬起 橫琴灣罕有一綫灣景住宅 加推2至4房 售價￥550萬起 2022/06/04 橫琴灣罕有一綫灣景住宅 加推2至4房 售價￥550萬起 綠景璽悅灣位處富人區 加推第2幢 ￥353萬起入場 2022/05/28 綠景璽悅灣位處富人區 加推第2幢 ￥353萬起入場 粵海拾桂府加推3至4房戶 售價￥240萬起 2022/05/21 粵海拾桂府加推3至4房戶 售價￥240萬起 人民幣 大灣區 深圳 中原地產 澳門 廣州 珠海 港珠澳大橋 橫琴 中山