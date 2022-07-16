中山108君悅府岐江畔地標住宅 推4至5房戶 連裝修售￥180萬起

貴為大灣區中心的中山，向來是港人置業的熱點，而位於岐江新城的核心板塊的中山108君悅府，為地標式大型綜合項目，目前在售的住宅單位，面積由89至144平方米，連裝修售價由￥180萬起。

項目由旭日國際集團

...