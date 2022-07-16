KETTAL新廚櫃 推崇極簡美學 置業家居 2022/07/16 分享： 分享： 廚房設計再起革命，廚櫃亦不再局限於傳統造型。由西班牙KETTAL自家創作的Base Kitchen，革命性地將模組化概念融入廚房設計。客人可按需要選擇6款標準廚櫃的特定功能，包括明火煮食爐、氣體燒烤鐵 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 Marcel Wanders Studio出品 The New Classic系列 2022/06/11 Marcel Wanders Studio出品 The New Classic系列 瑞士kartell by LAUFEN 新色系浴室 2022/06/11 瑞士kartell by LAUFEN 新色系浴室 全新特輯《詹Sir驗樓團（加拿大篇）》 將於6月啟播 2022/05/14 全新特輯《詹Sir驗樓團（加拿大篇）》 將於6月啟播 AXOR One新色系 瞬間好心情 2022/05/14 AXOR One新色系 瞬間好心情 「疫下的奢華浴室」奪冠 令黑廁遠離病毒 2022/05/14 「疫下的奢華浴室」奪冠 令黑廁遠離病毒 建材 消費資訊 西班牙 可持續發展 綠色生活