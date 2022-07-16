KETTAL新廚櫃 推崇極簡美學

廚房設計再起革命，廚櫃亦不再局限於傳統造型。由西班牙KETTAL自家創作的Base Kitchen，革命性地將模組化概念融入廚房設計。客人可按需要選擇6款標準廚櫃的特定功能，包括明火煮食爐、氣體燒烤鐵

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