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富麗敦海洋公園酒店揭幕 270°海景親子Resort

副刊版 2022/07/16

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政府公布最快要11月才能有機會回港免檢疫，如果未有打算飛出香港，這間全新酒店會是最佳旅遊替代品。香港富麗敦海洋公園酒店將於7月18日起開始試業，挾着新加坡名牌的旗號，打造出充滿東南亞風情的親子

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欄名 : 本地遊

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