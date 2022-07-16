富麗敦海洋公園酒店揭幕 270°海景親子Resort 副刊版 2022/07/16 分享： 分享： 政府公布最快要11月才能有機會回港免檢疫，如果未有打算飛出香港，這間全新酒店會是最佳旅遊替代品。香港富麗敦海洋公園酒店將於7月18日起開始試業，挾着新加坡名牌的旗號，打造出充滿東南亞風情的親子 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位 2022/07/09 中環展城館「繼往創未來」展覽 室內外香港基建打卡位 KKday召喚姜糖拼出香港 姜濤 X Do姐期間限定纜車 2022/07/07 KKday召喚姜糖拼出香港 姜濤 X Do姐期間限定纜車 挪亞方舟門票買 2 送 1 優惠 身份證號碼有「25」可享買 1 送 1 2022/07/02 挪亞方舟門票買 2 送 1 優惠 身份證號碼有「25」可享買 1 送 1 鐵閘訴說小店故事 新作探索社區變化與人情 2022/07/02 鐵閘訴說小店故事 新作探索社區變化與人情 The Mira酒店推邁阿密盛匯 主題布置及真沙灘酒吧 2022/06/29 The Mira酒店推邁阿密盛匯 主題布置及真沙灘酒吧 酒店 新加坡 海洋公園 南區 Staycation Resort 豪宅