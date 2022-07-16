The Dessert Museum登陸東港城 5大甜點打卡區免費入場 副刊版 2022/07/16 分享： 分享： 曾於杜拜、新加坡及馬尼拉展出的超人氣甜點主題夢幻打卡展覽「The Dessert Museum」，即日起登陸東港城。展館除了設有4個海外主題裝置外，香港站更特設獨家的「情迷『彈』撻樂園」主題區，一個個 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 站．停下來 抱抱藝術 巴士站變畫廊展現錯視空間 2022/07/14 站．停下來 抱抱藝術 巴士站變畫廊展現錯視空間 嘉里酒店推自助晚餐及下午茶 歎東南亞菜及榴槤盛宴 2022/07/13 嘉里酒店推自助晚餐及下午茶 歎東南亞菜及榴槤盛宴 谷辰化身成貓奴大本營 推NFT藝術展＋人貓打卡位 2022/07/12 谷辰化身成貓奴大本營 推NFT藝術展＋人貓打卡位 Chop Chop 食神叉燒 全新燒味系列 + 海鮮鑊氣小炒 2022/07/11 Chop Chop 食神叉燒 全新燒味系列 + 海鮮鑊氣小炒 灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食 2022/07/06 灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食 展覽 遊戲 將軍澳 元宇宙 VR 東港城 商場活動