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The Dessert Museum登陸東港城 5大甜點打卡區免費入場

副刊版 2022/07/16

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曾於杜拜、新加坡及馬尼拉展出的超人氣甜點主題夢幻打卡展覽「The Dessert Museum」，即日起登陸東港城。展館除了設有4個海外主題裝置外，香港站更特設獨家的「情迷『彈』撻樂園」主題區，一個個

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欄名 : 新鮮熱辣

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