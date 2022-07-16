NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊

【新盤拆局】美國聯儲局本月加息1厘的機會大增，預期港美息差將逐步拉近，增加本港銀行加息機會，再加上第5波疫情走勢反覆，近日確診個案再現反彈，均為樓市帶來一定利淡因素，但暫時沒有阻礙發展商推盤步伐，但相

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