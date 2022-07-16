NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 置業家居 2022/07/16 分享： 分享： 【新盤拆局】美國聯儲局本月加息1厘的機會大增，預期港美息差將逐步拉近，增加本港銀行加息機會，再加上第5波疫情走勢反覆，近日確診個案再現反彈，均為樓市帶來一定利淡因素，但暫時沒有阻礙發展商推盤步伐，但相 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 今日 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 今日 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 今日 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計 今日 提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計 NOVO LAND全面睇 今日 NOVO LAND全面睇 你可能感興趣 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 今日 01:00 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 今日 01:00 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 今日 01:00 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 最新專欄文章 更多 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 今日 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 NOVO LAND全面睇 今日 NOVO LAND全面睇 提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計 今日 提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 今日 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 今日 屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 銀行 一手市場 NOVO LAND