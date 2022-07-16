屯門二手交投大減 業主擴議幅至5%

【同區一、二手市況】市場上先後有多個新盤推售，加上屯門大型新盤NOVO LAND第1A期於本周上載樓書，並將於下周初開價，勢必搶走區內購買力，令近日同區睇樓量即時下挫，連帶成交量亦大減，代理指，即使區

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