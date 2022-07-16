屯門二手交投大減 業主擴議幅至5% 置業家居 2022/07/16 分享： 分享： 【同區一、二手市況】市場上先後有多個新盤推售，加上屯門大型新盤NOVO LAND第1A期於本周上載樓書，並將於下周初開價，勢必搶走區內購買力，令近日同區睇樓量即時下挫，連帶成交量亦大減，代理指，即使區 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 今日 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 今日 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 今日 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計 今日 提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計 NOVO LAND全面睇 今日 NOVO LAND全面睇 你可能感興趣 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 今日 01:00 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 今日 01:00 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 今日 01:00 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 最新專欄文章 更多 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 今日 加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點 NOVO LAND全面睇 今日 NOVO LAND全面睇 提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計 今日 提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 今日 屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 今日 NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊 一手市場 二手市場 叠茵庭 御海灣 上嵐