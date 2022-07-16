  • 30°C
香港時間 : 2022716日 (六) 01:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

屯門二手交投大減 業主擴議幅至5%

置業家居 2022/07/16

分享：

分享：

【同區一、二手市況】市場上先後有多個新盤推售，加上屯門大型新盤NOVO LAND第1A期於本周上載樓書，並將於下周初開價，勢必搶走區內購買力，令近日同區睇樓量即時下挫，連帶成交量亦大減，代理指，即使區

...

欄名 : 封面故事

相關文章

加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點
今日
加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點
NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊
今日
NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊
屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房
今日
屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房
提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計
今日
提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計
NOVO LAND全面睇
今日
NOVO LAND全面睇

你可能感興趣

加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點
今日 01:00
加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點
NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊
今日 01:00
NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊
屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房
今日 01:00
屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房

最新專欄文章 更多

加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點
今日
加息陰霾無阻推盤 屯門NOVO LAND如箭在弦 勢成7月焦點
NOVO LAND全面睇
今日
NOVO LAND全面睇
提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計
今日
提供開放式至4房 大部房採開放式廚房設計
屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房
今日
屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房
NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊
今日
NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊
一手市場 二手市場 叠茵庭 御海灣 上嵐

上一篇文章

NOVO LAND規模龐大 首批料貼市價出擊

下一篇文章

屯門NOVO LAND 2座28N室 471平方呎 2房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？